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Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında, nereli? Müşerref Akay ve eşi hakkında bilgiler

#Müşerref Akay#Müşerref Akay Eşi#Müşerref Akay Kimdir

Müşerref Akay ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Alişan ile Gülümse Hayata programının bugünkü konuğu Müşerref Akay. İzleyiciler ünlü sanatçının biyografisini araştırmaya başladılar. Peki, Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

1/3Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında, nereli Müşerref Akay ve eşi hakkında bilgiler

Müşerref Akay’ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Türk Sanat Müziği’nin efsane isimleri arasında yer alan Müşerref Akay’ın hayatı merak ediliyor. Çerkez kökenli olan Müşerref Akay, aslen Balıkesirlidir. Ünlü isim son evliliğini 16 Ocak 2009 tarihinde sigortacı Emin Atalay ile yaptı. Nikah şahitliğini Adnan Şenses yaptı. 2012 yılında boşandı.

2/3MÜŞERREF AKAY KİMDİR

MÜŞERREF AKAY KİMDİR?

Müşerref Akay, 1952 yılında dünyaya geldi. Eski eşi Mahmut Tezcan’ın yardımıyla şöhrete kavuşmuş bir Türk sanat müziği şarkıcısıdır. Çerkez kökenlidir ve aslen Balıkesirlidir. Akay, 14 yaşında Hürriyet Gazetesi'nin açtığı ses yarışmasına katıldı. Aynı yarışmaya Selami Şahin de katıldı, orada onunla tanışıp iyi arkadaş oldu.

3/3Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında, nereli Müşerref Akay ve eşi hakkında bilgiler

1971 yılında Yılmaz Güney'in 'Baba' filmiyle Sinema oyunculuğuna başladı. 1983 yılında Mahmut Tezcan yapımcılığında yapılan “Türkiyem” filminde başrolde oynadı. O yıllarda “Türkiyem” şarkısı ortalığı kasıp kavurdu, onun tanınmasını sağladı.

1984 yılında başrolünde Yılmaz Güney’in olduğu “O'na Çirkin Kral Derlerdi” sinema filminde Müşerref Akay da rol aldı. Müşerref Akay'ın başından dört evlilik geçti. İşte, sanatçının evlilikleri:

1.eşi: 1969 yılında Mahmut Tezcan ile evlendi. Tezhan ve Halil İbrahim Tezcan adlarında iki oğlu var. Ocak 1985 ayında boşandı.

2.eşi: İkinci birlikteliğini tekstilci İlhan Kaprol ile 1991 yılından 1994 yılına kadar yaptı.

3.eşi: 2000 yılının yazında Azeri Ekber Gence ile evlendi. Şişli Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikahı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Telsim Ortaköy bayii olan Ekber Gence ve Müşerref Akay'ın şahitliğini Tamer Yiğit ile Nejdet Aksalı üstlendi. 2003 yılında boşandı.

4.eşi: 16 Ocak 2009 tarihinde sigortacı Emin Atalay ile evlendi. Nikah şahitliğini Adnan Şenses yaptı. 2012 yılında boşandı.

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