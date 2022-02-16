Müşerref Akay kimdir, kaç yaşında, nereli? Müşerref Akay ve eşi hakkında bilgiler

1971 yılında Yılmaz Güney'in 'Baba' filmiyle Sinema oyunculuğuna başladı. 1983 yılında Mahmut Tezcan yapımcılığında yapılan “Türkiyem” filminde başrolde oynadı. O yıllarda “Türkiyem” şarkısı ortalığı kasıp kavurdu, onun tanınmasını sağladı.



1984 yılında başrolünde Yılmaz Güney’in olduğu “O'na Çirkin Kral Derlerdi” sinema filminde Müşerref Akay da rol aldı. Müşerref Akay'ın başından dört evlilik geçti. İşte, sanatçının evlilikleri:



1.eşi: 1969 yılında Mahmut Tezcan ile evlendi. Tezhan ve Halil İbrahim Tezcan adlarında iki oğlu var. Ocak 1985 ayında boşandı.



2.eşi: İkinci birlikteliğini tekstilci İlhan Kaprol ile 1991 yılından 1994 yılına kadar yaptı.



3.eşi: 2000 yılının yazında Azeri Ekber Gence ile evlendi. Şişli Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikahı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Telsim Ortaköy bayii olan Ekber Gence ve Müşerref Akay'ın şahitliğini Tamer Yiğit ile Nejdet Aksalı üstlendi. 2003 yılında boşandı.



4.eşi: 16 Ocak 2009 tarihinde sigortacı Emin Atalay ile evlendi. Nikah şahitliğini Adnan Şenses yaptı. 2012 yılında boşandı.