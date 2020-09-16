Muş ve Bitlis'te son dakika deprem mi oldu? En son ne zaman deprem oldu? 16 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler açıklaması
Son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncellendi. AFAD verilerine göre saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muş'ta kaydedilen deprem Bitlis, Tatvan, Batman ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli'ye göre deprem yerin 5.0 derinliğinde gerçekleşti. Bölgede gerçekleşen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramak için son depremler listesini sorgulamaya başladı. İşte, 16 Eylül Türkiye geneli son depremler ekranı ve Muş'ta meydana gelen depremler ilgili ayrıntılar.
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Son depremler 16 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler ekranı
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.09.16 17:48:18 38.6792 41.9690 5.0 -.- 4.6 4.7 SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel
Muş’un Korkut ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.48’de merkez üssü Korkut ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muş ve çevre ilçelerde hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle, kısa süreli panik yaşandı.
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KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Kütahya’nın Altıntaş ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde depremin 15 Eylül saat 18.22’de, meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Altıntaş ilçesi olan deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
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Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin “Hayat kurtarma hareketi” adını verdiği çalışmalar kapsamında bin riskli bina kentsel dönüşüme girerken 825 binanın yıkımı gerçekleşti.
Göreve geldiği günden itibaren kentsel yenilenme konusunu odak noktası ve önceliği olarak belirleyen Başkan Hançerli’nin talimatıyla Avcılar’da riskli binaların dönüşümüne hız verildi. 1999 Marmara Depremi’nde zarar gören yerleşim birimleri arasında bulunan Avcılar’da, riskli binalarda deprem korkusuyla yaşayan yüz binlerce insanın hayatını etkileyecek kentsel yenileme çalışmaları ile bugüne kadar bin bina yenilenme sürecine girerken 825 binanın yıkımı gerçekleşti.
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“Deprem Sayacı” oluşturuldu
Kentsel planlanmanın sağlıklı oluşabilmesi için belediye bünyesinde oluşturulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında kentteki riskli binalar tek tek tespit edildi. Tespit edilen bu binaların yenilenme süreçleri, belediyenin geliştirdiği ‘Deprem Sayacı’ adı verilen bir mobil uygulama ile an ve an takip edilebiliyor.
Hareketin üç ilkesi: ‘Yerinde’, ‘gönüllü’ ve ‘hızlı’ yenilenmeHançerli’nin talimatıyla kentsel dönüşümün daha kapsamlı ve doğru ele alınması amacıyla Avcılar Belediyesi’nin iştirak şirketi olan AVBEL kuruldu. Kentsel dönüşüm sürecinde Avcılarlı vatandaşlara rehber olacak AVBEL; vatandaşların hukuki, finansal, teknik tüm sorularını yanıtlayarak en uygun şartlarda en hızlı ve en güvenli şartlarda gerçekleşmesini amaçlıyor. Hedef ise 4 yılda 40 bin daire ve dükkanı yenilemek.
“Son bina güvenli hale gelene kadar hayat kurtarmaya devam edeceğiz”
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Kentsel yenilenmede misyonumuz Avcılar’ı uzun vadeli sürdürülebilir bir şehre dönüştürmek. Hemşehrilerimizin mülkiyet haklarını koruyan, yerinde dönüşüm için kolları sıvadık. 15 ayda çok yol kat ettik. Bugün bininci binanın kentsel dönüşüme girdiğini görüyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Amacımız kentimizdeki tüm hemşehrilerimizin güven içinde huzurla evlerinde oturabilmelerini sağlamak. Bu nedenle son bina güvenli hale gelene kadar hayat kurtarmaya devam edeceğiz” dedi.