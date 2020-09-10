Murathan Mungan çatısında buluşmak büyük ayrıcalık

KALBEN “HAYRAN OLDUĞUM BİRİNİN SÖZLERİNE SES OLMAK BÜYÜK ŞANS” Sonraki yıllarda Yeni Türkü dışında da Murathan Mungan şarkı sözleri ortaya çıktı. Geçen sene özellikle “2020 Model” albümündeki yeni 20 küsur parça ile Mungan dizeleri ortaya çıktı. Senfonik konserde bu dizelerin büyük bölümü yer alacak.



Şarkıların senfonik olarak yorumlanması nasıl bir güzellik ve aynı zamanda zorluk katıyor?



Şarkıların senfonik yorumları bütün müzisyenlerin bütün şarkı yazarlarının rüyasıdır, hayalidir. Müzikalite olarak çok daha zengin bir içerik ortaya çıkar. Çünkü çok kalabalık bir müzisyen topluluğu seslendirir şarkıları… Öte yandan orkestrasyon çok önemlidir. Orkestrasyonları Alper Kömürcü yapıyor. Eminim çok güzel bir gece yaşayacağız . O gece biraz bulutların üstünde olacağız (gülüyor)… Tabii böyle bir senfonik geceye hazırlanmak oldukça zahmetlidir. Özen gerektirir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.



Murathan Mungan ile yeni bir işbirliği ve yeni şarkılar mümkün mü?



Son olarak Murathan Mungan ile yeni çalışmamız oldu. Murathan Mungan’ın “2020 Model” isimli albümde ben de yeni bir beste yaptım. “Böyle de Güzeliz”, yıllar sonra yeni bir ortak eserimiz oldu. Bundan sonra da bunun devamı gelebilir.



Nasıl bir ilgi bekliyorsunuz? Hangi yaş grubu gelecek sizce konsere?



Biz Yeni Türkü olarak çok geniş bir yaş aralığına hitap ediyoruz. Ancak bu konserin senfonik olması nedeniyle belki gençler daha çok rağbet edecektir. Yine geniş bir kitle olacağı kesin. Çünkü bu konserde hem ben hem Kalben hem de konuk sanatçılarımızdan Ceylan Ertem ve Gülden Karaböcek bizlerle olacak.



Yeni Türkü bir ekol artık, her daim dinleniyor ve konserleriniz büyük ilgiyle takip ediliyor… Bu zamansızlığı neye borçlusunuz?



Yeni Türkü’nün bu zamanlara kadar yaşaması yaptığımız müziğe gösterdiğimiz özen ve samimiyetten geliyor. Yeni Türkü ticari olmayan kaygılarla başlamıştı ve aynı çizgide devam etti. Çok güçlü sözler, şiirler üstüne yapılan besteler, bizleri bugüne getiren en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizebilirim.