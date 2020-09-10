Murathan Mungan çatısında buluşmak büyük ayrıcalık
Kalben, Derya Köroğlu, Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem, “Murathan Mungan Şarkıları Senfonik” konseri için aynı sahnede bir araya geliyor. 19 Eylül’de Vadi Açıkhava’da gerçekleşecek konser öncesi Kalben, Derya Köroğlu ve Ceylan Ertem, hurriyet.com.tr’ye verdikleri özel röportajda bu sıra dışı projeyi anlattılar (NAZAN ORTAÇ nortac@hurriyet.com.tr)
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
“Maskeli Balo”, “Telli Telli”, “Eskiden”, “Çember”, “Fırtına”, “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Nilüfer”, “Olmasa Mektubun”, “Aşk Yeniden” gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkılar, senfonik düzenlemelerle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben’in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem yorumlayacakları Murathan Mungan şarkılarıyla geceye renk katacaklar.Klasikle popu birleştiren proje; daha önce “Senfonik Şebnem Ferah”, “Senfonik İbrahim Tatlıses”, “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller”, “Senfonik Divalar-Nilüfer” gibi çok ilgi gören projelere imza atan Nurcan Karaca’ya ait. Covid-19 nedeniyle fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak mekan kapasitesinin çok altında sınırlı sayıda seyircinin alınacağı bu ilgi çekici konser ise 19 Eylül tarihinde Vadi Açıkhava’da gerçekleştirilecek.Büyük ilgi çekecek konser öncesi Kalben, Derya Köroğlu ve Ceylan Ertem ile bir araya gelerek hem projeyi hem de usta şair Murathan Mungan’ın onlara ne ifade ettiğini konuştuk…
2
Abone Ol
DERYA KÖROĞLU “SENFONİK KONSER, BÜTÜN MÜZİSYENLERİN RÜYASIDIR”
Murathan Mungan’ın yazdığı, birçoğu sizin sesinizden efsane olmuş şarkıları yeniden yorumlayacaksınız… Kim hangi şarkıyı söyleyecek ve bunca yıldan sonra o şarkılar size neler hissettiriyor?
Tabii repertuarı vermek çok doğru olmaz sürpriz faktörünü kaçırmayalım. Murathan Mungan ilk şarkı sözü çalışmasını Yeni Türkü ile yapmıştı. Selim Atakan'la birlikte bir tiyatro oyunu olarak başlamıştı. Fakat oyun hiçbir zaman sergilenemedi. Ama şarkılar kaldı: “Çember”, “İstersen Hiç Başlamasın” gibi… Sonraki yıllarda Yeni Türkü dışında da Murathan Mungan şarkı sözleri ortaya çıktı. Geçen sene özellikle “2020 Model” albümündeki yeni 20 küsur parça ile Mungan dizeleri ortaya çıktı. Senfonik konserde bu dizelerin büyük bölümü yer alacak.
Şarkıların senfonik olarak yorumlanması nasıl bir güzellik ve aynı zamanda zorluk katıyor?
Şarkıların senfonik yorumları bütün müzisyenlerin bütün şarkı yazarlarının rüyasıdır, hayalidir. Müzikalite olarak çok daha zengin bir içerik ortaya çıkar. Çünkü çok kalabalık bir müzisyen topluluğu seslendirir şarkıları… Öte yandan orkestrasyon çok önemlidir. Orkestrasyonları Alper Kömürcü yapıyor. Eminim çok güzel bir gece yaşayacağız . O gece biraz bulutların üstünde olacağız (gülüyor)… Tabii böyle bir senfonik geceye hazırlanmak oldukça zahmetlidir. Özen gerektirir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.
3
Abone Ol
Murathan Mungan ile yeni bir işbirliği ve yeni şarkılar mümkün mü?
Son olarak Murathan Mungan ile yeni çalışmamız oldu. Murathan Mungan’ın “2020 Model” isimli albümde ben de yeni bir beste yaptım. “Böyle de Güzeliz”, yıllar sonra yeni bir ortak eserimiz oldu. Bundan sonra da bunun devamı gelebilir.Nasıl bir ilgi bekliyorsunuz? Hangi yaş grubu gelecek sizce konsere?
Biz Yeni Türkü olarak çok geniş bir yaş aralığına hitap ediyoruz. Ancak bu konserin senfonik olması nedeniyle belki gençler daha çok rağbet edecektir. Yine geniş bir kitle olacağı kesin. Çünkü bu konserde hem ben hem Kalben hem de konuk sanatçılarımızdan Ceylan Ertem ve Gülden Karaböcek bizlerle olacak.
Yeni Türkü bir ekol artık, her daim dinleniyor ve konserleriniz büyük ilgiyle takip ediliyor… Bu zamansızlığı neye borçlusunuz?
Yeni Türkü’nün bu zamanlara kadar yaşaması yaptığımız müziğe gösterdiğimiz özen ve samimiyetten geliyor. Yeni Türkü ticari olmayan kaygılarla başlamıştı ve aynı çizgide devam etti. Çok güçlü sözler, şiirler üstüne yapılan besteler, bizleri bugüne getiren en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizebilirim.
4
Abone Ol
KALBEN “HAYRAN OLDUĞUM BİRİNİN SÖZLERİNE SES OLMAK BÜYÜK ŞANS”
Sonraki yıllarda Yeni Türkü dışında da Murathan Mungan şarkı sözleri ortaya çıktı. Geçen sene özellikle “2020 Model” albümündeki yeni 20 küsur parça ile Mungan dizeleri ortaya çıktı. Senfonik konserde bu dizelerin büyük bölümü yer alacak.
Şarkıların senfonik olarak yorumlanması nasıl bir güzellik ve aynı zamanda zorluk katıyor?
Şarkıların senfonik yorumları bütün müzisyenlerin bütün şarkı yazarlarının rüyasıdır, hayalidir. Müzikalite olarak çok daha zengin bir içerik ortaya çıkar. Çünkü çok kalabalık bir müzisyen topluluğu seslendirir şarkıları… Öte yandan orkestrasyon çok önemlidir. Orkestrasyonları Alper Kömürcü yapıyor. Eminim çok güzel bir gece yaşayacağız . O gece biraz bulutların üstünde olacağız (gülüyor)… Tabii böyle bir senfonik geceye hazırlanmak oldukça zahmetlidir. Özen gerektirir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.
Murathan Mungan ile yeni bir işbirliği ve yeni şarkılar mümkün mü?
Son olarak Murathan Mungan ile yeni çalışmamız oldu. Murathan Mungan’ın “2020 Model” isimli albümde ben de yeni bir beste yaptım. “Böyle de Güzeliz”, yıllar sonra yeni bir ortak eserimiz oldu. Bundan sonra da bunun devamı gelebilir.
Nasıl bir ilgi bekliyorsunuz? Hangi yaş grubu gelecek sizce konsere?
Biz Yeni Türkü olarak çok geniş bir yaş aralığına hitap ediyoruz. Ancak bu konserin senfonik olması nedeniyle belki gençler daha çok rağbet edecektir. Yine geniş bir kitle olacağı kesin. Çünkü bu konserde hem ben hem Kalben hem de konuk sanatçılarımızdan Ceylan Ertem ve Gülden Karaböcek bizlerle olacak.
Yeni Türkü bir ekol artık, her daim dinleniyor ve konserleriniz büyük ilgiyle takip ediliyor… Bu zamansızlığı neye borçlusunuz?
Yeni Türkü’nün bu zamanlara kadar yaşaması yaptığımız müziğe gösterdiğimiz özen ve samimiyetten geliyor. Yeni Türkü ticari olmayan kaygılarla başlamıştı ve aynı çizgide devam etti. Çok güçlü sözler, şiirler üstüne yapılan besteler, bizleri bugüne getiren en önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizebilirim.
5
Abone Ol
CEYLAN ERTEM “BU KONSERE DAVET EDİLMEKTEN ONUR DUYDUM”
Murathan Mungan ne ifade ediyor size? Böyle bir konserde yer alıyor olmanızın duygusu nasıl?
Öncelikle bu konsere davet edilmekten onur duyduğumu söylemek isterim. Bu muhteşem şairin ve muhteşem bestecilerin, harika bir orkestranın eşliğinde böyle birkaç kuşak bir araya gelip bu şarkıları harika dinleyicimizle beraber söylemek bizi çok mutlu edecek.
Siz de Murathan Mungan şarkılarıyla büyüyenlerden misiniz? Size neler hissettiriyor bu şarkılar?
Evet, ben de kendisinin şarkıları ile büyüdüm. Murathan Mungan çok önemli bir şair, yazar. Hatta bu konserde birçok kuşak birlikte onun şarkılarını ezbere söyleyeceğiz, bu da ayrıca onur verici benim için.