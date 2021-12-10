Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani kimdir, kaç yaşında, nereli? Iman Elbani Aziz dizisi oyuncuları arasında

Aslen Faslı olan İmane Elbani 1987 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra’da eğitim aldı. Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.Murat Yıldırımve İman Elbaniçifti 2016’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi