Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani kimdir, kaç yaşında, nereli? Iman Elbani Aziz dizisi oyuncuları arasında
Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani, Aziz dizisi oyuncuları arasına katılıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizide Aziz karakterine Murat Yıldırım hayat veriyor. Ünlü isimler dizide beraber rol alacaklar. Peki, Iman Elbani kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında bilgiler
Iman Elbani, Aziz dizisinde rol alacak. Fas asıllı güzel oyuncu Türkiye’de ilk kez kamera karşısına geçecek. Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti 2016’da görkemli bir düğünle dünya evine girmişti.
Aslen Faslı olan İmane Elbani 1987 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra’da eğitim aldı. Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.Murat Yıldırımve İman Elbaniçifti 2016’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi