Murat Tavman: Virüsle savaşta spor şart

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak bugünlerde daha anlamlı hale geldi. Bakın fitness ve beslenme uzmanı Murat Tavman ne diyor: “Egzersiz yaptığımız zaman damarlarımız genişler ve vücudumuzda nitrik oksit seviyesi yükselir. Nitrik oksit, bağışıklık sisteminin bakteri ve virüslerle savaşına büyük ölçüde yardım eden maddedir. Gelin evde dahi olsak egzersizlerimizi ihmal etmeyelim, sağlıklı beslenelim, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirip virüslere karşı vücudumuzu güçlü tutalım. İşte sadece bir elastik bant ve süpürgeyle evinizde yapabileceğiniz etkili bir omuz programı...”
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1
Yana açış (3 set X 12 tekrar)
Egzersiz bandının ortasına basın ve uçlarından tutun. Şimdi dirsekleriniz yukarı bakacak şekle gelene kadar lastiğin her iki ucunu yanlara doğru, kolunuz biraz kırık şekilde açın ve tekrar başlangıç noktası olan önünüzde birleştirin. Lütfen egzersizi yavaş yapın.
2
Yukarı itiş (3 set X 12 tekrar)
Egzersiz bandını süpürgenin iki ucuna sıkıca düğümledikten sonra ellerinizi omuz genişliğinde açın ve süpürgenin her iki ucunu kavrayın. Bir ayağınızla lastiğin orta kısmına basılı tutun. Süpürgeyi yukarı doğru vücudunuz oynamadan kaldırın ve çenenizin hizasına kadar indirin. Kasınızı hissetmeniz için, yavaş bir tempoda yapmanızı tavsiye ederim.
3
Öne kaldırış (3 set X 12 tekrar)
Ellerinizi omuz genişliğinde açın ve süpürgenin her iki ucunu kavrayın. Bir ayağınızla lastiğin orta kısmına basılı tutup, süpürgeyi öne doğru kollarınızı hafif kırarak kaldırın. 1 saniye kadar bekleyin ve yavaşça başlangıç noktasına indirin.
4
Eğilerek açış (3 set X 12 tekrar)
Omuzların arka kısmını çalıştıran bu egzersiz için bir tek lastik yeterli olacaktır. Dizlerinizi kırarak öne doğru eğilin. Lastiğin ortasından ayağınızla basıp, iki ucunu tuttuktan sonra yavaşça pozisyonunuzu bozmadan dirsekleriniz yukarı bakacak şekilde açabildiğiniz kadar açın ve de yavaşça başlangıç noktasına indirin.