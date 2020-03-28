Murat Tavman: Virüsle savaşta spor şart

Yukarı itiş (3 set X 12 tekrar) Egzersiz bandını süpürgenin iki ucuna sıkıca düğümledikten sonra ellerinizi omuz genişliğinde açın ve süpürgenin her iki ucunu kavrayın. Bir ayağınızla lastiğin orta kısmına basılı tutun. Süpürgeyi yukarı doğru vücudunuz oynamadan kaldırın ve çenenizin hizasına kadar indirin. Kasınızı hissetmeniz için, yavaş bir tempoda yapmanızı tavsiye ederim.