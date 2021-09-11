Murat Dalkılıç ile aşk yaşan Sitare Akbaş'tan sorulara yanıt yok
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Cevabım daha sonra
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Sitare Akbaş önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, sevgilisi hakkındaki sorulara cevap vermek istemedi. Akbaş, “Sorularınıza daha sonra uzun uzun cevap vereceğim. Şimdi bir yere yetişmem lazım” dedi. (Sayit DURMAZ)
2
Alışveriş günü
Yaklaşık 6 yıl sonra “Leyla ile Mecnun” dizisiyle tekrar seyirci karşısına çıkan Ali Atay, önceki gün eşi Hazal Kaya ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Kısa bir alışveriş turunun ardından Morini’de yemek yiyen çift, çıkışta muhabirleri kırmayıp objektiflere birlikte poz verdi.
3
Eskimeyen dostum
Bengü, yeni single’ı “Kimse Bilmesin”in kayıtlarını tamamladı. Söz ve müziği Bilal Sonses’e ait şarkının aranjesini Mustafa Ceceli yaptı. Bengü, stüdyoda birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram’da paylaşarak Ceceli’ye teşekkür etti: “Bir şarkıya daha birlikte final dedik bugün. Eskimeyen dostum canım Mustafa, sen bir tanesin.”
4
Bir İstanbul Hanımefendisi
Alzheimer’a dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen “Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi” belgeseli, seyirciyle buluşuyor.
Yönetmen Göksel Gülensoy’un kayınvalidesi Sadan Ünüvar’ın hayatını anlattığı film, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde gösterime girecek. Filmde Sadan Ünüvar’ı, o ölmeden 4 yıl önce kendisiyle tanışan Canan Ergüder canlandırdı. Askeri ataşe olan eşi Ziyaeddin Ünüvar’ı da Kenan Ece oynadı. “Sadan Hanım: Bir İstanbul Hanımefendisi”, Sadan Ünüvar’ın Alzheimer teşhisi konulduktan ölümüne kadar geçen 5 yıllık süreçte yaşadıklarını anlatıyor.
5
17 Eylül’de sinemalarda
Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi, “Çakallarla Dans” serisinin ardından “Amacı Olmayan Grup” filminde bir araya geldi. “Çakallarla Dans” serisinin yazarı Ali Tanrıverdi’nin ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu, yapımcılığını ise Murat Şeker’in üstlendiği filmin senaryosunu ikili birlikte kaleme aldı. Kadrosunda Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Müfit Can Saçıntı’nın yer aldığı komedi filmi, 17 Eylül’de vizyona girecek.
6
İkizler okullu oldu
Şarkıcı çift Cansu Kurtcu ve Fettah Can, ikiz çocukları Vera ve Oğul’un okula başladığını duyurdu. Kurtcu, ilk okul gününden fotoğrafı şu notla paylaştı: “Sağlıklı, sıhhatli bir okul yılı olsun gerisi mühim değil… Okulumuza güveniyorum, eğitim her şeyden önemli ve öncelikli, önlemlerimi kendimce alıyorum. Herkese iyi dersler.”
7
Yazmaya başladı
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, yeni bir senaryo hazırlığı içerisinde olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Birsel, bilgisayarının başındaki bir pozunu şu notla paylaştı: “Paniğe, infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır, çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya ondan diyorum. Vallahi yazıyorum, boş durmuyorum. Evet, komedi. Dijitale. Daha seyretmenize zaman var. İşime dönüyorum.”
8
Sonunda 75 kiloyum
Koray Avcı, sosyal medya hesabından yazdan kalma son anlarının fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcının fit vücudu ise hayranlarının dikkatini çekti. Avcı, karelerinin altına şu notu yazdı: “Sonunda 75 kiloyum. Bana sağlıklı yaşamı, doğru beslenmeyi, spor yapmanın ve sindirimin ne demek olduğunu tek tek anlatan, anatomi konusunda tüm bilgilerini sonsuz paylaşan öğretmenim Dorukhan Temel’e hayatımın sonuna kadar minnettarım.”
9
İrem’den 200 bin TL’lik konser
İrem Derici, 28 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda bu yıl ilk defa sahne alacak. Şarkıcı, konser için özel bir sahne şovu hazırladığını söyledi. Provaları yaklaşık 2 ay süren ve 130 kişilik ekiple çalışan Derici, “Dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün” dedi. Sahne arkasında kullanılacak efektlerin malzemelerini Amerika’dan satın aldı. Derici, 200 bin TL harcadığını duyurdu.
10
Her mikrofonla şarkı söylerim
Ziynet Sali, 18 Eylül akşamı Vadi Açıkhava konseri öncesi provalarına hız verdi. Sali önceki gün de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, “Sahnelere geri döndük. Mutluyum. İçimde garip bir heyecan var” dedi. Sali, “Her kıyafetinize göre özel tasarlanmış mikrofonunuz olduğu doğru mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Altın, gümüş, siyah ve beyaz mikrofonum var. Bir ara buna çok ilgi duymuştum ama şarkı söyleyemedikten sonra mikrofon sayısının bir önemi yok. Ben her mikrofonla şarkı söylerim.” Sali, 8 Ekim’de Paris’te konser vereceğini sözlerine ekledi. (Sayit DURMAZ)
11
Plak tutkunlarına festival
Şişli Belediyesi’nin bu yıl ilk kez 18-19 Eylül tarihlerinde Feriköy Organik Pazarı otopark alanında düzenleyeceği Şişli Plak Festivali, müzikseverleri bir araya getirecek. Festival kapsamında pek çok etkinlik, söyleşi ve konserler düzenlenecek. Moğollar, BabaZula, Flört ve Kesmeşeker de sahne alacak.
12
İlk kez Antalya’da gösterilecek
Yazar ve yönetmen Nazlı Elif Durlu’nun ilk uzun metraj filmi “Zuhal”, ilk kez 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Film, 2-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festivalin ‘Ulusal Uzun Film Yarışması’nda jüri karşısına çıkacak. Oyuncu kadrosunda Nihal Yalçın, Sadi Celil Cengiz, Nur Sürer, Serpil Gül, Sencar Sağdıç, Şebnem Sönmez’ın yer aldığı film, İstanbul’da yalnız yaşayan Zuhal’ın komşularıyla yaşadığı absürt karşılaşmaları anlatıyor.
13
Fuarı ‘Anadolu Ateşi’ sardı
Anadolu Ateşi önceki akşam İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. İzleyiciler, genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı “Efsanelerin Dansı”nı ayakta alkışladı. 70 kişiye yakın bir grupla fuara gelen ekip, İzmir’e özel hazırlanan koreografilerle seyircilerin karşısına çıktı.