Murat Dalkılıç ile aşk yaşan Sitare Akbaş'tan sorulara yanıt yok

Her mikrofonla şarkı söylerim Ziynet Sali, 18 Eylül akşamı Vadi Açıkhava konseri öncesi provalarına hız verdi. Sali önceki gün de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, “Sahnelere geri döndük. Mutluyum. İçimde garip bir heyecan var” dedi. Sali, “Her kıyafetinize göre özel tasarlanmış mikrofonunuz olduğu doğru mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Altın, gümüş, siyah ve beyaz mikrofonum var. Bir ara buna çok ilgi duymuştum ama şarkı söyleyemedikten sonra mikrofon sayısının bir önemi yok. Ben her mikrofonla şarkı söylerim.” Sali, 8 Ekim’de Paris’te konser vereceğini sözlerine ekledi. (Sayit DURMAZ)