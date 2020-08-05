Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den gerçekte neden ayrıldı?

Hatırlayacaksınız, o sahneler set dışına sızdırıldığı için yapım şirketi bir çalışanının işine son vermişti.

Bakalım hep birlikte göreceğiz.

Şu an için eldeki tek somut veri şu: Eğer bu bir yanlış anlama ve kıskançlık meselesiyse ve arada hâlâ aşk varsa hiçbir şey için geç değil. Ne barışmak, ne evlilik ne de çocuk için.