Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den gerçekte neden ayrıldı?

Bizde çiftler esmer erkek ve (yapay da olsa) sarışın kadından oluşur ya genelde... Onlar tam tersiydi. Esmer güzeli Hande Erçel ile “boncuk sarı” Murat Dalkılıç’tan bahsediyorum. O yüzden bu farklı çifti herkes başka yakıştırıyordu birbirine.
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Evlensinler diye beklerken ayrıldılar. Olabilir, her ikisine de yeni hayatlarında mutluluklar. Bu ayrılığın sebebi olarak Hande Erçel’in çocuk istememesi gösterildi. Murat Dalkılıç çocuk istiyormuş; Hande Erçel, “3 sene sonra” diyormuş.
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En azından resmi açıklama bu yönde: “Severek ayrıldılar, bla bla bla...” Fakat günümüzde ünlü ayrılıkları bir PR paketi olarak, açıklanacak gerekçe üzerinde karşılıklı anlaşmaya varılarak falan sunulabildiği için, bana nasıl desem... Biraz suni geldi.
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İnsan çocuğu 3 sene sonra olacak diye âşık olduğu kadından ayrılır mı hiç? 3 sene nedir ki? Ne insanlar var çocuk sahibi olabilmek için senelerce denemedikleri tedavi kalmıyor. Hadi diyelim ki Murat Dalkılıç “çocuk da çocuk” diye delirdi, hiç sabrı yok.
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Zaten hemen birini bulsa, evlenmesi 1 sene, çocuğun dünyaya gelmesi 1 sene, kafadan gitti 2 sene... Hesap tutmuyor. Üstelik bu açıklama Murat’ı, yarın öbür gün çocuğu olmuyor diye eşinden boşanabilecek erkek pozisyonuna sokuyor.
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Bu beklenmeyen ayrılığın perde arkasıyla ilgili her kafadan ayrı ses çıkıyor. Elimizde bir belge, bilgi olmadığı için de sadece akıl yürütebiliyoruz: Acaba bu ayrılıkta Hande Erçel’in yeni rol arkadaşı Kerem Bürsin’in etkisi var mı? Son yıllarda Türk dizilerinde görülmemiş uzunluktaki öpüşme sahnelerinin rolü oldu mu?
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Hatırlayacaksınız, o sahneler set dışına sızdırıldığı için yapım şirketi bir çalışanının işine son vermişti. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Şu an için eldeki tek somut veri şu: Eğer bu bir yanlış anlama ve kıskançlık meselesiyse ve arada hâlâ aşk varsa hiçbir şey için geç değil. Ne barışmak, ne evlilik ne de çocuk için.