MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMurat Dalkılıç, Hande Erçel’den gerçekte neden ayrıldı?
GeriMagazin Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den gerçekte neden ayrıldı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 07:17,

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den gerçekte neden ayrıldı?

Kelebek yazarı Savaş Özbey, Hande Erçel Murat Dalkılıç ayrılığını köşesine taşıdı!

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Bizde çiftler esmer erkek ve (yapay da olsa) sarışın kadından oluşur ya genelde... Onlar tam tersiydi. Esmer güzeli Hande Erçel ile “boncuk sarı” Murat Dalkılıç’tan bahsediyorum. O yüzden bu farklı çifti herkes başka yakıştırıyordu birbirine.

2
Abone Olgoogle-news

Evlensinler diye beklerken ayrıldılar.
Olabilir, her ikisine de yeni hayatlarında mutluluklar.
Bu ayrılığın sebebi olarak Hande Erçel’in çocuk istememesi gösterildi. Murat Dalkılıç çocuk istiyormuş; Hande Erçel, “3 sene sonra” diyormuş.

3
Abone Olgoogle-news

En azından resmi açıklama bu yönde: “Severek ayrıldılar, bla bla bla...”
Fakat günümüzde ünlü ayrılıkları bir PR paketi olarak, açıklanacak gerekçe üzerinde karşılıklı anlaşmaya varılarak falan sunulabildiği için, bana nasıl desem...
Biraz suni geldi.

4
Abone Olgoogle-news

İnsan çocuğu 3 sene sonra olacak diye âşık olduğu kadından ayrılır mı hiç? 3 sene nedir ki?
Ne insanlar var çocuk sahibi olabilmek için senelerce denemedikleri tedavi kalmıyor.
Hadi diyelim ki Murat Dalkılıç “çocuk da çocuk” diye delirdi, hiç sabrı yok.

5
Abone Olgoogle-news

Zaten hemen birini bulsa, evlenmesi 1 sene, çocuğun dünyaya gelmesi 1 sene, kafadan gitti 2 sene...
Hesap tutmuyor.
Üstelik bu açıklama Murat’ı, yarın öbür gün çocuğu olmuyor diye eşinden boşanabilecek erkek pozisyonuna sokuyor.

6
Abone Olgoogle-news

Bu beklenmeyen ayrılığın perde arkasıyla ilgili her kafadan ayrı ses çıkıyor.
Elimizde bir belge, bilgi olmadığı için de sadece akıl yürütebiliyoruz: Acaba bu ayrılıkta Hande Erçel’in yeni rol arkadaşı Kerem Bürsin’in etkisi var mı? Son yıllarda Türk dizilerinde görülmemiş uzunluktaki öpüşme sahnelerinin rolü oldu mu?

7
Abone Olgoogle-news

Hatırlayacaksınız, o sahneler set dışına sızdırıldığı için yapım şirketi bir çalışanının işine son vermişti.
Bakalım hep birlikte göreceğiz.
Şu an için eldeki tek somut veri şu: Eğer bu bir yanlış anlama ve kıskançlık meselesiyse ve arada hâlâ aşk varsa hiçbir şey için geç değil. Ne barışmak, ne evlilik ne de çocuk için.

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi