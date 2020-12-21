MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMurat Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı
GeriMagazin Murat Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 12:22 | 

Murat Dalkılıç eski sevgilisi Hande Erçel'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı

Beş ay önce üç yıllık ilişkilerini bitiren Hande Erçel ve Murat Dalkılıç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dalkılıç, eski sevgilisini dün Instagram’dan takipten çıkardı. Erçel ise şarkıcıyı takip etmeye devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Evlilik kararı aldıkları konuşulan ve uzun süre aynı evde yaşayan oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz temmuz ayında ayrılık kararı aldı.

2
Abone Olgoogle-news

Dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftten Murat Dalkılıç'ın son hamlesi kafaları karıştırdı.

Başarılı şarkıcı sessiz sedasız eski aşkı Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Hande Erçel ise oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.

3AYRILIK SONRASI PİŞTİ OLMUŞLARDI
Abone Olgoogle-news

AYRILIK SONRASI PİŞTİ OLMUŞLARDI

Eylül ayında davetli oldukları nikahta pişti olan ikili, hiç konuşmamıştı. Hatta Dalkılıç şarkı söylemek için sahneye çıktığında Erçel de telefonuyla ilgilenip sahneye bakmamıştı.

4
Abone Olgoogle-news

Bu olayın üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, "Ayrılık sonrası küslüğümüz yok, bizi çok sık göreceksiniz" demişti.

Hande Erçel'in, sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı düşünmüyorum" dediği öne sürülmüştü. Bu sözler üzerine Murat Dalkılıç'ın hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

5
Abone Olgoogle-news

Çocuk konusunda fikir ayrılığını aşamayan ünlü çiftin, beraberliklerine bu yüzden nokta koyduğu iddia edildi.

6AYRILIK HABERİNİ HANDE DUYURMUŞTU
Abone Olgoogle-news

AYRILIK HABERİNİ HANDE DUYURMUŞTU

Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberini, Hande Erçel sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Erçel, "Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum. Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir.

7
Abone Olgoogle-news

Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim" demişti.

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi