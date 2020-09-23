Murat Ceylan ve Damla Can aşkı ortaya çıktı!

Bu ünlü isimler katıldıkları yarışmada aşkı buldu. Kimi dans ederken aşık oldu sevgilisine kimiyse ıssız bir adada! İşte aşklarıyla yarışmaların önüne geçen isimler...
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Yabancı sevgilisi Lera Marchuk ile yollarını ayıran Murat Ceylan, 2018 yılında “Survivor”da beraber yarıştığı Damla Can ile yeni bir aşka yelken açtı.
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İkili ilk kez önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. AVM’ye Ceylan’ın kullandığı son model motosikletle gelen sevgililer baş başa yemek yiyip keyifli bir gün geçirdi.
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Tek amaçları büyük ödülü kazanmaktı. Ama Eros okunu attı ve aşık oldular. Hatta kimi nikah masasına bile oturdu. İşte en ünlü yarışma aşıkları.
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Alp Kırşan - Julia Novikov
Bir dönem ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biriydi Buzda Dans.
Bir ünlü ile profesyonel bir buz dansçısından oluşan çiftler buz üzerinde birbirinden çarpıcı gösteriler yapıyordu. Yarışmacılardan biri de oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'dı.
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Kırşan, yarışmaki partneri Julia Novikov da buz pistinde birlikte geçirdikleri zaman içinde yakınlaştılar. İkili arasında aşk başladı.
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Yarışmadan sonra da görüşmeyi sürdürdüler.
Ama Novikov eninde sonunda ülkesine dönmek zorundaydı.
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Kırşan ile güzel dansçının aşkı da tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini aldı.
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Berke Hürcan - Burcu Güneş
Bir başka yarışma aşkı da 'Şarkı Söylemek Lazım' adlı yarışmada yaşandı.
Bu kez konunun kahramanları Berke Hürcan ile yarışmadaki koçu Burcu Güneş'ti.
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Yarışma sürerken ikili arasında aşk söylentileri de yeri- göğü inletti.
Hatta program sırasında birbirlerine aşırı ilgi gösterdiği gözlenen çiftin bir gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği de konuşuldu.
İkili bu söylentiler hakkında konuşmadı. Zaten ortada bir aşk varsa bile kısa sürede küllenip gitti.
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Türk popunun en güzel kadın seslerinden biri olan Burcu Güneş aslında özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seviyor.
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Selim Saban - Nadia Zagli
Bir dönem ilgiyle izlenen Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında da bir aşk filizlendi.
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Türk takımından Selim Saban ile Yunan takımının güzel kızı Nadia Zagli onca rekabet arasında birbirlerine aşık oldular. Hem de ilk görüşte.
Zaten Selim Saban, Nadia'yı daha ilk gördüğünde "Takımın yakışıklısı benim. Bu güzel kız benim olacak" demişti.
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Ama onların aşkı da uzun ömürlü olmadı.
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HAKAN HATİPOĞLU - GİZEM AKIN
Ekranın heyecanla izlenen yarışmalarından Var mısın Yok musun stüdyosu da iki gencin kalplerine aşk tohumlarının atıldığı yer oldu.
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Program boyunca yan yana kutu açan Gizem Akın ile Hakan Hatipoğlu birbirlerine aşık oldular.
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İkilinin aşkı paylaşım sitesi Facebook'a koydukları fotoğraflarla ortaya çıktı.
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İkili yarışmadaki görevlerini de program bitene kadar yan yana sürdürdü.
Yarışma çoktan bitti ama Hakan ile Gizem'in aşkı sürüyor.
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2011 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift 2018 yılında da kızları Lila'ya kavuştu...
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Özgür Çevik - Pınar Aydın
Şarkı yarışmalarının moda olduğu bir dönemde yayınlanan Akademi Türkiye de iki genç şarkıcı adayının aşkına sahne oldu.
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Yarışmacılardan Özgür Çevik ile Pınar Aydın birbirlerinin kalbini çaldı.
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İkili program yayınlandığı sürece aşklarını saklamadı.
Kimi zaman yarışma evinde bir köşeye çekilip başbaşa sohbet ederken kameralara takıldılar.
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Ama yarışma bittikten kısa bir süre sonra aşkları da bitti.
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Abidin Şahin - Firdevs Güneş
Bir dönem ilgiyle izlenen Popstar yarışmasında Abidin Şahin ve Firdevs Güneş birbirleriyle rekabet ediyorlardı.
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Abidin milyonlarca izleyicinin gözü önünde Firdevs'e olan aşkını itiraf etti.
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Ancak Firdevs onu sadece arkadaş olarak gördüğünü söyledi. Ama bu sadece kameralar önündeydi.
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İkili gerçek hayatta birlikteydi. Hatta birlikte ev tuttukları bile söylendi.
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Ama yarışma bittikten sonra bu aşk da tıpkı kahramanları gibi kısa sürede unutuldu.
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Sezen Kiremitçi - Ahmet Özden
Popstar yarışmalarında yaşanan aşklardan birinin kahramanları da yarışmacılardan Sezen Kiremitçi ile yarışmadaki hocası Ahmet Özden'di.
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Yarışmada büyük bir çıkış yakalayan Kiremitçi, orkestra şefi Ahmet Özden'le bir aşka yelken açtı. Hatta ikili evlendi.
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Ama bu evlilik sadece 1 yıl sürebildi.
Sonradan Kiremitçi bu yaptığının bir hata olduğunu itiraf etti.
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Bülent Ersoy - Armağan Uzun
Şarkı yarışmalarında yaşanan 'bomba' gibi aşklardan birinin kahramanları da jüri üyesi Bülent Ersoy ile yarışmacı Armağan Uzun'du.
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Önce fısıltı gazetesi Ersoy ile Uzun arasında bir şeyler yaşandığını duyurdu.
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Zaten çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.
Diva ile Uzun gerçekten aşk yaşıyordu. Hatta ikili nikah masasına bile oturdu.
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Ama evlilikleri uzun sürmedi. Böylece bir yarışma aşkı daha kısa sürede tarihe karışmış oldu.
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Ebru Gündeş - Osmantan Erkır
Popstar yarışmalarında bu kez de jüri üyesi- sunucu aşkı yaşandı. Ebru Gündeş ile Osmantan Erkır arasında...
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Herkes onları birbirine çok yakıştırıyordu. Hatta evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu.
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Ama Gündeş ile Erkır aşkı da diğer yarışma aşkları gibi kısa sürede bitti.
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Nur Yoldaş - Ergüder Yoldaş
Farklı bir rengi olan sesi ve şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Nur Yoldaş da eşi Ergüder Yoldaş ile bir yarışmada tanıştı.
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Yoldaş çiftinin ilişkisi Altın Mikrofon yarışmasında başladı.
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Sonra evlendiler. Bir dönem Ergüder Yoldaş, mesleğini ve hayatını bırakıhp inzivaya çekilince ilişkileri bozuldu.
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Tülin Koca - Caner Toygar
Aslında onlar bir evlilik programının yarışmacılarıydı. Yani onlardan beklenen birbirlerine aşık olup evlenmeleriydi. Ama Tülin Koca ve Caner Toygar hiç bitmeyen uzadıkça uzayan bir öykünün kahramanı oldular.Her an birbirleriyle evlenecek gibi görünüp sonra kavga ettiler. Sonuçta ikili evlenmedi.Tülin ve Caner kısa bir süre şöhretin tadını çıkardıktan sonra unutuldular.
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Gökhan Sıdal - Sermin Yıldız
Gökhan Sıdal ile Sermin Yıldız da aslında amacı insanları tanıştırıp evlendirmek olan bir yarışma programında tanıştılar. Evlendiler ama 1 yıl sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandılar.