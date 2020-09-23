Murat Ceylan ve Damla Can aşkı ortaya çıktı!

Gökhan Sıdal - Sermin Yıldız Gökhan Sıdal ile Sermin Yıldız da aslında amacı insanları tanıştırıp evlendirmek olan bir yarışma programında tanıştılar. Evlendiler ama 1 yıl sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandılar.