Murat Ceylan kimdir, kaç yaşında? Survivor sunucusu Murat Ceylan’ın biyografisi

17 Eylül 2014 tarihinde TV8’de başlayan “Para Bende” adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı. 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan “Yeni Nesil” adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekti. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynadı. All Star formatlı Survivor 2018 sezonunda yeniden yarışan Murat Ceylan, '5 yıl önce çocuk olarak gittiği Survivor’a, olgunlaşmış bir genç olarak gidiyorum’ sloganıyla iddiasını ortaya koymuştu.



Müziğin yanı sıra pek çok sporda aktif olan Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Klubü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness dışında sörf ve patenle ilgilenmektedir.