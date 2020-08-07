Murat Boz'un kuzeninin hastalığı MS nedir, açılımı ne? MS hastalığı ile ilgili bilgiler

MS Belirtileri Neler? Beyin ve omuriliğin herhangi bir yerini tutabilen MS’de, o bölgeye ait belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler birkaç gün ila birkaç hafta sürer. Bu belirtiler tek başına olabileceği gibi birkaçı aynı anda da ortaya çıkabilir.



- Ellerle ayaklarda uyuşma veya karıncalanma gibi duyumsal (dokunma) sorunlar



- Bulanık veya çift görme ya da görme sinirlerindeki iltihaplanma (optik nevrit) sonucu bir gözde ortaya çıkan geçici görme kaybı gibi gözle ilgili sorunlar



- Yorgunluk (fiziksel veya zihinsel faaliyeti zorlaştıran ağır bir yorgunluk hissi)



- Baş dönmesi



- Ağrı



- Kas gücü ve el becerisinin kaybı



- Yürüme, denge ve koordinasyonla ilgili sorunlar



- Kaslarda gerginlik ve spazmlar



- Mesane veya bağırsak sorunları



- Bilişsel sorunlar (isimleri unutma gibi, hafıza veya düşünmeyle ilgili sorunlar)



- Cinsel sorunlar