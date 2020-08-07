Murat Boz'un kuzeninin hastalığı MS nedir, açılımı ne? MS hastalığı ile ilgili bilgiler
Ünlü şarkıcı Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz MS hastalığı nedeniyle vefat etti. Kuzenin vefat haberini veren Murat Boz, MS hastalığından bahsederken ‘Çok kötü bir hastalık, Allah düşman başına vermesin. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim’ ifadelerini kullandı. Medyada yer alan haberler ardından MS hastalığının detayları bir kez daha gündem oldu. Peki, MS hastalığı nedir, belirtileri neler?
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MS Hastalığı (Multiple Skleroz) aralarında da ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yakalandığı bir sinir sistemi hastalığı. Multiple skleroz (MS) kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plaklar oluşmasıyla seyreden hastalıktır. Vücudu savunmakla görevli hücrelerin nedeni bilinmeyen bir şekilde sinir hücrelerinin çevresinde bulunan myelin kılıfını, vücuda yabancı bir madde gibi algılaması ve onu yok etmeye çalışması ile hastalık belirtileri ortaya çıkar.
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MS Hastalığı (Multiple Skleroz) Ne Demek?
Skleroz sözcüğü, Yunanca’da sert anlamına gelen ‘skleroz’ sözcüğünden türetilmiştir. Multipl skleroz’da, zarar gören sinirlerin çevresinde “lekeler” “lezyonlar” veya “izler” gelişir. ‘Multipl’ sözcüğü, merkezi sinir sisteminde miyelinin zarar görmüş olabileceği farklı bölgeler için kullanılmaktadır. Lezyonlar, yapılan taramalarda ortaya çıkar; ancak çok sayıda lezyon veya iz bulunması, her zaman MS’in şiddetli olduğunu göstermez. MS, karmaşık bir hastalıktır.
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MS Belirtileri Neler?
Beyin ve omuriliğin herhangi bir yerini tutabilen MS’de, o bölgeye ait belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler birkaç gün ila birkaç hafta sürer. Bu belirtiler tek başına olabileceği gibi birkaçı aynı anda da ortaya çıkabilir.
- Ellerle ayaklarda uyuşma veya karıncalanma gibi duyumsal (dokunma) sorunlar
- Bulanık veya çift görme ya da görme sinirlerindeki iltihaplanma (optik nevrit) sonucu bir gözde ortaya çıkan geçici görme kaybı gibi gözle ilgili sorunlar
- Yorgunluk (fiziksel veya zihinsel faaliyeti zorlaştıran ağır bir yorgunluk hissi)
- Baş dönmesi
- Ağrı
- Kas gücü ve el becerisinin kaybı
- Yürüme, denge ve koordinasyonla ilgili sorunlar
- Kaslarda gerginlik ve spazmlar
- Mesane veya bağırsak sorunları
- Bilişsel sorunlar (isimleri unutma gibi, hafıza veya düşünmeyle ilgili sorunlar)
- Cinsel sorunlar
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Genetik faktörler:
MS doğrudan kalıtımla geçmez.
Çevre faktörleri:
- Bu hastalığa İngiltere’de (Birleşik Krallığın geri kalanına oranla İskoçya’da daha sık görülmektedir), Kuzey Amerika’da ve İskandinavya’da daha sık, ancak Malezya veya Ekvador’da daha seyrek rastlanmasının nedenleri tamamen netleşmemiştir; ancak çevreyle ilgili (örneğin bir virüs) bir şey MS’i tetikliyor olabilir.
- MS hastalarının büyük çoğunluğuna, 20 ile 40 yaş arasında tanı konmaktadır. Ayrıca bu hastalığa, erkeklere oranla kadınlarda iki katı daha fazla rastlanmaktadır.