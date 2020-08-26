MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMurat Boz: Kimse yok böyle mutluyum
GeriMagazin Murat Boz: Kimse yok böyle mutluyum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 07:00 | 

Murat Boz: Kimse yok böyle mutluyum

Murat Boz önceki gün Çeşme’deki Roop Alaçatı’da görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

“Eylül ayı geldi, çalışma ayı. Son tatilleri yapıyoruz artık” diyen Murat Boz’a aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi. Adı, Instagram fotoğrafını beğendiği Melis İşiten’le anılan ünlü şarkıcı, kalbinin boş olduğunu söyledi:

2
Abone Olgoogle-news

“Uzunca bir süredir hayatımda kimse yok. Böyle mutluyum, şu an sadece işimle alakalıyım. Bu tür şeylerin yazılıp çizilmesini de anormal karşılamıyorum. Ama hayatımda biri olursa, bunu size söylerim.”

3Form sırrı: Tek öğün
Abone Olgoogle-news

Form sırrı: Tek öğün

Burcu Esmersoy, Alem dergisinin yeni sayısına konuştu.

Dergideki röportajında formunu nasıl koruduğunu anlatan Esmersoy, 3 aydır tek öğün beslenme yöntemini uyguladığını açıkladı ve ekledi: “Ama herkes kendine uyan yöntemi bulmalı ve uygulamalı.”

Röportajda çocukluk yıllarından da bahseden ünlü sunucu, yaşadığı zorlu sürecin kendisini güçlendirdiğini söyledi: “Bendeki travmalar, kendi ayakları üzerinde durmanın kıymetini iyi bilen bir insan olmamı sağladı.”

4‘Nirvana’ya erecekler
Abone Olgoogle-news

‘Nirvana’ya erecekler

Gülşen ve Edis pandemi nedeniyle çıkışını erteledikleri “Nirvana” adlı şarkılarını bu cuma müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Londra’da başladıkları single hazırlığını pandemi öncesinde tamamlayan Gülşen ve Edis, şarkının çıkışını salgın nedeniyle ertelemişti. Ünlü popçular “Nirvana” adını verdikleri şarkıyı bu cuma müzikseverlerle buluşturacak. Şarkıyı yeniden düzenleyen Gülşen ve Edis, single’ın kapak çekimi için objektif karşısına geçti. Gülşen’in Edis’in kucağına oturarak poz verdiği karede Edis’in 4 bin 450 TL değerindeki Balenciaga marka ayakkabıları dikkat çekti.

5Konser öncesi tatil
Abone Olgoogle-news

Konser öncesi tatil

Simge Sağın, 29 Ağustos’ta Bodrum Yalıkavak’taki Mamba Beach’te sahne alacak. Ünlü şarkıcı konser öncesi enerji depolamak için Çeşme’de tatile çıktı. Sağın, bikinili karelerini Instagram hesabına da yükledi.

6Gülmek genetik
Abone Olgoogle-news

Gülmek genetik

Gülben Ergen, önceki gün yeni yaşını kutladı. Ailesiyle evinde sade bir kutlama yapan ünlü şarkıcı, oğulları Atlas, Güney ve Ares’le çekilen bir karesini Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Ergen aile pozlarının altına “Gülen yüzün bizdeki alışkanlığı genetik” notunu düştü.

7Konser hazırlığında
Abone Olgoogle-news

Konser hazırlığında

Berkay önceki gün eşi Özlem Ada Şahin’le birlikte Zorlu AVM’deydi. Kısa bir alışveriş turuna çıkan ikili, meydan katında bulunan mağazaları bir süre dolaşıp alışveriş yaptı. Harbiye Açıkhava konseri için yoğun bir şekilde hazırlık yaptığını söyleyen Berkay, eylül ayının sonlarına doğru yeni bir şarkı çıkaracağını söyledi: “Bu şarkı çok ağır ve çok hüzünlü olacak.”

8Uçurtma sörfü öncesi
Abone Olgoogle-news

Uçurtma sörfü öncesi

DJ Berna Öztürk, ablası Bilge Öztürk’ün uçurtma sörfü merkezi “KiteMercedes by Bilge Öztürk”ten fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Öztürk, Akyaka’daki merkezden Deniz Marşan tasarımı bikinisiyle poz verdi.

9Sosyal mesafe mesajı
Abone Olgoogle-news

Sosyal mesafe mesajı

Filiz Akın, sosyal medya hesabında sosyal mesafe mesajı verdi. Ünlü sanatçı Instagram’ında yayınlandığı videoda takipçilerine şöyle seslendi: “Maskeleri sadece çekim için çıkardık. Sosyal mesafe kurallarına aynen uyuyoruz. Korona vakaları artıyor, dikkatli olmamız kendimiz ve etrafımızdakiler için yaşamsal önem taşıdığını unutmasak iyi olur.”

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi