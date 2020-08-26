Murat Boz: Kimse yok böyle mutluyum

“Eylül ayı geldi, çalışma ayı. Son tatilleri yapıyoruz artık” diyen Murat Boz’a aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi. Adı, Instagram fotoğrafını beğendiği Melis İşiten’le anılan ünlü şarkıcı, kalbinin boş olduğunu söyledi:
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“Uzunca bir süredir hayatımda kimse yok. Böyle mutluyum, şu an sadece işimle alakalıyım. Bu tür şeylerin yazılıp çizilmesini de anormal karşılamıyorum. Ama hayatımda biri olursa, bunu size söylerim.”
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Form sırrı: Tek öğün
Burcu Esmersoy, Alem dergisinin yeni sayısına konuştu.
Dergideki röportajında formunu nasıl koruduğunu anlatan Esmersoy, 3 aydır tek öğün beslenme yöntemini uyguladığını açıkladı ve ekledi: “Ama herkes kendine uyan yöntemi bulmalı ve uygulamalı.”
Röportajda çocukluk yıllarından da bahseden ünlü sunucu, yaşadığı zorlu sürecin kendisini güçlendirdiğini söyledi: “Bendeki travmalar, kendi ayakları üzerinde durmanın kıymetini iyi bilen bir insan olmamı sağladı.”
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‘Nirvana’ya erecekler
Gülşen ve Edis pandemi nedeniyle çıkışını erteledikleri “Nirvana” adlı şarkılarını bu cuma müzikseverlerin beğenisine sunacak.
Londra’da başladıkları single hazırlığını pandemi öncesinde tamamlayan Gülşen ve Edis, şarkının çıkışını salgın nedeniyle ertelemişti. Ünlü popçular “Nirvana” adını verdikleri şarkıyı bu cuma müzikseverlerle buluşturacak. Şarkıyı yeniden düzenleyen Gülşen ve Edis, single’ın kapak çekimi için objektif karşısına geçti. Gülşen’in Edis’in kucağına oturarak poz verdiği karede Edis’in 4 bin 450 TL değerindeki Balenciaga marka ayakkabıları dikkat çekti.
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Konser öncesi tatil
Simge Sağın, 29 Ağustos’ta Bodrum Yalıkavak’taki Mamba Beach’te sahne alacak. Ünlü şarkıcı konser öncesi enerji depolamak için Çeşme’de tatile çıktı. Sağın, bikinili karelerini Instagram hesabına da yükledi.
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Gülmek genetik
Gülben Ergen, önceki gün yeni yaşını kutladı. Ailesiyle evinde sade bir kutlama yapan ünlü şarkıcı, oğulları Atlas, Güney ve Ares’le çekilen bir karesini Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Ergen aile pozlarının altına “Gülen yüzün bizdeki alışkanlığı genetik” notunu düştü.
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Konser hazırlığında
Berkay önceki gün eşi Özlem Ada Şahin’le birlikte Zorlu AVM’deydi. Kısa bir alışveriş turuna çıkan ikili, meydan katında bulunan mağazaları bir süre dolaşıp alışveriş yaptı. Harbiye Açıkhava konseri için yoğun bir şekilde hazırlık yaptığını söyleyen Berkay, eylül ayının sonlarına doğru yeni bir şarkı çıkaracağını söyledi: “Bu şarkı çok ağır ve çok hüzünlü olacak.”
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Uçurtma sörfü öncesi
DJ Berna Öztürk, ablası Bilge Öztürk’ün uçurtma sörfü merkezi “KiteMercedes by Bilge Öztürk”ten fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Öztürk, Akyaka’daki merkezden Deniz Marşan tasarımı bikinisiyle poz verdi.
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Sosyal mesafe mesajı
Filiz Akın, sosyal medya hesabında sosyal mesafe mesajı verdi. Ünlü sanatçı Instagram’ında yayınlandığı videoda takipçilerine şöyle seslendi: “Maskeleri sadece çekim için çıkardık. Sosyal mesafe kurallarına aynen uyuyoruz. Korona vakaları artıyor, dikkatli olmamız kendimiz ve etrafımızdakiler için yaşamsal önem taşıdığını unutmasak iyi olur.”