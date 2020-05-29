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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 16:28,

Murat Boz ile Hadise 'O Ses Türkiye' ye veda mı ediyor?

Acun Ilıcalı’nın "O Ses Türkiye jürisi değişecek" açıklamasından sonra; Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'la birlikte jüri koltuğunda oturan Hadise’den gelen paylaşım dikkat çekti.

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1JÜRİ DEĞİŞECEK
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JÜRİ DEĞİŞECEK

Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan programa katıldı ve yapımcılığını üstlendiği 'O Ses Türkiye' yarışmasının jürisinde değişiklik olacağının sinyalini verdi.

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Ünlü yapımcı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullandı.

3VEDA MESAJI MI
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VEDA MESAJI MI?

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında gelen flaş açıklama sonrası önce Murat Boz, ardından Hadise'den şaşırtan paylaşımlar geldi.Yakışıklı popçu, yarışmada çekilen bir fotoğrafı ile adeta ayrılık mesajı verdi.

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Hadise ise Instagram hesabının hikaye bölümünden, 'O Ses Türkiye' stüdyosunda çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve "Murat Boz style" notunu yazdı.Yıllardır 'O Ses Türkiye' yarışmasının vazgeçilmezi olan Hadise'nin paylaşımı, yeni sezonda jüri koltuğunda oturmayacağı şeklinde yorumlandı.

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