Multivitamin nedir, ne için kullanılır? Multivitaminlerin faydaları

Multivitaminler vücudun beslenmesini sağlamaya yardımcı takviyelerdir. Birçok multivitamin kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve çinko gibi mineraller içerir. Multivitaminlerin sağlıklı bir beslenmenin yerine geçmediğine dikkat etmek önemlidir.Multivitamin almak besin düzeylerini yüksek tutmaya yardımcı olabilir ama ancak zaten oldukça sağlıklı olan bir beslenmenin yanında takviye olarak kullanıldığında.