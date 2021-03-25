Multivitamin nedir, ne için kullanılır? Multivitaminlerin faydaları
Son yıllarda sosyal medyayla birlikte multivitaminlerin kullanımı artış gösterdi. Ancak toplumda sürekli multivitamin kullanımının gereksiz olduğuna, kilo yaptığına ve fazla takviye almanın zararlı olduğuna dair yanlış inanışlar da bulunuyor. Peki, multivitamin nedir, ne için kullanılır? İşte multivitaminlerin faydaları
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Multivitaminler vücudun beslenmesini sağlamaya yardımcı takviyelerdir. Birçok multivitamin kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve çinko gibi mineraller içerir. Multivitaminlerin sağlıklı bir beslenmenin yerine geçmediğine dikkat etmek önemlidir.Multivitamin almak besin düzeylerini yüksek tutmaya yardımcı olabilir ama ancak zaten oldukça sağlıklı olan bir beslenmenin yanında takviye olarak kullanıldığında.
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MULTİVİTAMİNLER NE İÇİN KULLANILIR?
- Yeterli ve dengeli beslenemeyenlerde (psikolojik ya da ekonomik nedenlerden dolayı), öğün atlayanlarda, düşük kalorili diyet yapan bireylerde,
- Hayvansal besin tüketmeyen vejetaryen, vegan bireyler ve tek tip beslenen bireylerde,
- Menopoz dönemindeki kadınlar ve menopoz sonrası kemik kaybı fazla olan kadınlarda,
- Yeterince güneşten yararlanamayan ve süt ürünleri tüketimi az olan bireylerde,
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- Bebek, çocuklar ve ergenlerde,
- Bazı hastalık durumlarında (diyaliz tedavisi gören, besin alımını engelleyen alerjik hastalıkları vb.) kişilerde
- Gebelik ve emziklilik dönemindeki kadınlarda
- Demir yetersizliği ve anemisi olanlarda
- Bir hastalığa bağlı beslenme tedavisi alanlar, doğum kontrol hapları kullananlar ve uzun süre ilaç tedavisi alanlarda,
- Sporcular ve yaşlılarda,
- Sigara içenlerde, aşırı alkol kullananlarda,
- Menstrüasyon dönemindeki kadınlarda (özellikle ağır geçiren bireylerde demir desteğine ihtiyaç duyabilir.)
- Mutlaka uzman kontrolünde, multivitamin veya ihtiyaca göre belirlenmiş vitamin ya da mineral takviyelerine ihtiyaç duyulabilir.