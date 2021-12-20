Mülkiye Kazan'a ne oldu, bulundu mu? Mülkiye Kazan'ın kaybında son gelişmeler...

Kaybının ardından sır perdelenmesi aralanmaya çalışılan Mülkiye Kazan ile ilgili yaşanan bir gelişme ise ailesini perişan etti. Ailenin bulunduğu bölgeye yakın bir köyde sahipsiz bir kadın cesedinin bulunduğu ortaya çıktı. Cesedin Mülkiye'ye ait olup olmadığını öğrenmek için aile olay yerinde bulunan kıyafetleri incelemeye gitti.