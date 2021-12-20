Mülkiye Kazan'a ne oldu, bulundu mu? Mülkiye Kazan'ın kaybında son gelişmeler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 25 gün önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Mülkiye Kazan’ın kaybı işleniyor. Müge Anlı canlı yayında 23 yaşındaki Mülkiye Kazan'ın kaybolmadan önceki son görüntülerini paylaştı. Peki, Mülkiye Kazan'a ne oldu, bulundu mu?
23 yaşında olan Mülkiye Kazan, Şanlıurfa'da kayboldu. Günlerdir haber alınamayan Kazan'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, son görüntüleri ortaya çıkan Mülkiye Kazan'ın nişanlısından şüpheleniyor.
Kaybının ardından sır perdelenmesi aralanmaya çalışılan Mülkiye Kazan ile ilgili yaşanan bir gelişme ise ailesini perişan etti. Ailenin bulunduğu bölgeye yakın bir köyde sahipsiz bir kadın cesedinin bulunduğu ortaya çıktı. Cesedin Mülkiye'ye ait olup olmadığını öğrenmek için aile olay yerinde bulunan kıyafetleri incelemeye gitti.