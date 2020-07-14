Mülki İdare Amirleri atama kararnamesi 2020 yayımlandı! İşte, yeni atamalar

Mülki İdare Amirleri atama kararnamesi, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği görev değişikliklerinin ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. 427 mülki idare amirinin yerinin değiştiği kararname ile birlikte, pek çok ilde kaymakamlık makamındaki isimler de değişmiş oldu. İşte, kaymakam atamalarını da içeren Mülki İdare Amirleri kararnamesi hakkında detaylı bilgiler



MÜLKİ İDARE KARARNAMESİ ATAMALARI



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.



Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi.



Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan 5 mülki idare amirinin ise vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı. Kararname ile geçen dönemde de yapılan uygulama ile vali yardımcılarının kaymakamlık görevine atanmalarına devam edildi.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki atamaya tabi tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden daha üst görevlerde değerlendirildi.



İşte, o atamalar;