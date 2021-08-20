Gündem Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 - 08:58 | 20 Ağustos 2021 - 09:01

Mülki idare amiri kimlerdir? Görev yeri değişen mülki idare amirlerinin listesi...

Mülki idare amirler ile ilgili kararname gündemdeki haberlerden biri oldu. Peki, İstanbul ve İzmir'de görev yapan mülki idare amirlerinin de arasında olduğu 624 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımladı. Peki, mülki idare amiri kimlerdir? İşte görev yeri değişen mülki idare amirlerinin listesi...