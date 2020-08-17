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Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 13:48,

Muhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi: Lütfen çok ihtiyacım var!

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin ünlü hayranlarından biri de Cardi B.

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1YÖNETMENLERE SESLENDİ
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YÖNETMENLERE SESLENDİ

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Grammy ödüllü Cardi B., Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter üzerinden Türk yönetmenlere seslendi.

2BUNA İHTİYACIM VAR
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'BUNA İHTİYACIM VAR'

Cardi B. "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız. Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" mesajını paylaştı.

3DİZİNİN DEVAMINI İSTEYENLER
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DİZİNİN DEVAMINI İSTEYENLER

Bir takipçisi, Cardi B'nin düşüncesini paylaştığını belirterek "dizinin devamını istediklerini" yazdı.

4AŞK-I MEMNUYU ÖNERDİLER
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AŞK-I MEMNU'YU ÖNERDİLER

Cardi B.'nin bu paylaşımına özellikle Türk takipçilerinden yorum yağdı. Birçoğu ünlü şarkıcıya Aşk-ı Memnu'yu izlemesi önerisinde bulundu. Bir başka takipçisi de Cennet Mahallesi adlı diziyi önerdi ünlü şarkıcıya.

5DİRİLİŞ ERTUĞRUL DA ÖNERİLER ARASINDA
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL DA ÖNERİLER ARASINDA

Diriliş Ertuğrul, Suskunlar, Med Cezir de Cardi B'ye izlemesi önerilen diğer diziler arasında.

6ŞEHZADE MUSTAFA İÇİN ÜZÜLDÜ
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ŞEHZADE MUSTAFA İÇİN ÜZÜLDÜ

Cardi B. daha önce de diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yapmıştı. Şarkıcı, dizideki en sevmediği karakterin Nurbanı olduğunu ifade etmişti bir paylaşımında. Bir başka paylaşımında da Şehzade Mustafa'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. 

7KÖSEM SULTANI DA İZLEDİ
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KÖSEM SULTAN'I DA İZLEDİ

Ünlü şarkıcı, Muhteşem Yüzyıl dizisini bitirdikten sonra bu kez de Kösem Sultan'a başladığını belirtmişti yine bir sosyal medya paylaşımında. Cardi B. "Bakalım Kösem ne hakkında. Hürrem sonsuza kadar kalbimde olacak" mesajını yazmıştı.

8TOPKAPI SARAYINI GÖRMEK İÇİN EŞİNE YALVARDI
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TOPKAPI SARAYI'NI GÖRMEK İÇİN EŞİNE YALVARDI

Cardi B. daha önce de Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşadığı Topkapı Sarayı'yı görmek istediğini ifade etmişti. İstanbul'a gelmek isteyen şarkıcı, bu seyahate gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.

9SULTAN SÜLEYMANIN YAŞADIĞI SARAYI GÖRMEK İSTİYORUM
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SULTAN SÜLEYMAN'IN YAŞADIĞI SARAYI GÖRMEK İSTİYORUM

Eşinin 18 saatlik uçuş yapmak istememesinden yakınan Cardi B. “Sultan Süleyman’ın yaşadığı sarayı görmek istiyorum. Ama eşim 18 saatlik uçuş yapmak istemiyor” dedi. Eşi Offset ise eşini kırmamak için uzun uçuşa ‘evet’ diyebileceğini söyledi.

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