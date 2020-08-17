Muhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi: Lütfen çok ihtiyacım var!

ŞEHZADE MUSTAFA İÇİN ÜZÜLDÜ Cardi B. daha önce de diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yapmıştı. Şarkıcı, dizideki en sevmediği karakterin Nurbanı olduğunu ifade etmişti bir paylaşımında. Bir başka paylaşımında da Şehzade Mustafa'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.