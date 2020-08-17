Muhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi: Lütfen çok ihtiyacım var!
Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin ünlü hayranlarından biri de Cardi B.
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YÖNETMENLERE SESLENDİ
Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Grammy ödüllü Cardi B., Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter üzerinden Türk yönetmenlere seslendi.
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'BUNA İHTİYACIM VAR'
Cardi B. "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız. Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" mesajını paylaştı.
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DİZİNİN DEVAMINI İSTEYENLER
Bir takipçisi, Cardi B'nin düşüncesini paylaştığını belirterek "dizinin devamını istediklerini" yazdı.
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AŞK-I MEMNU'YU ÖNERDİLER
Cardi B.'nin bu paylaşımına özellikle Türk takipçilerinden yorum yağdı. Birçoğu ünlü şarkıcıya Aşk-ı Memnu'yu izlemesi önerisinde bulundu. Bir başka takipçisi de Cennet Mahallesi adlı diziyi önerdi ünlü şarkıcıya.
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL DA ÖNERİLER ARASINDA
Diriliş Ertuğrul, Suskunlar, Med Cezir de Cardi B'ye izlemesi önerilen diğer diziler arasında.
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ŞEHZADE MUSTAFA İÇİN ÜZÜLDÜ
Cardi B. daha önce de diziyle ilgili çok sayıda paylaşım yapmıştı. Şarkıcı, dizideki en sevmediği karakterin Nurbanı olduğunu ifade etmişti bir paylaşımında. Bir başka paylaşımında da Şehzade Mustafa'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.
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KÖSEM SULTAN'I DA İZLEDİ
Ünlü şarkıcı, Muhteşem Yüzyıl dizisini bitirdikten sonra bu kez de Kösem Sultan'a başladığını belirtmişti yine bir sosyal medya paylaşımında. Cardi B. "Bakalım Kösem ne hakkında. Hürrem sonsuza kadar kalbimde olacak" mesajını yazmıştı.
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TOPKAPI SARAYI'NI GÖRMEK İÇİN EŞİNE YALVARDI
Cardi B. daha önce de Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşadığı Topkapı Sarayı'yı görmek istediğini ifade etmişti. İstanbul'a gelmek isteyen şarkıcı, bu seyahate gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.
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SULTAN SÜLEYMAN'IN YAŞADIĞI SARAYI GÖRMEK İSTİYORUM
Eşinin 18 saatlik uçuş yapmak istememesinden yakınan Cardi B. “Sultan Süleyman’ın yaşadığı sarayı görmek istiyorum. Ama eşim 18 saatlik uçuş yapmak istemiyor” dedi. Eşi Offset ise eşini kırmamak için uzun uçuşa ‘evet’ diyebileceğini söyledi.