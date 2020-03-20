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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 10:51, /

Muhterem Nur'un vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu

Uzun süredir tedavi altında bulunan sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Acı haberi alan ünlü isimler Muhterem Nur'un ardından duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları…

2ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Güle güle Muhterem Nur... Müslüm Baba’ya selam, saygı... Yattığınız yer Nur olsun ....

3ZERRİN TEKİNDOR

ZERRİN TEKİNDOR

O kadar güzel, zarif, kibar, samimi, hassas... Nurlar içinde yatsın sevgili Muhterem Nur...

4IŞIL YÜCESOY

IŞIL YÜCESOY

Genç kızdım. O zaman artist fotoğraflarını duvarımıza asardık. Benim odamın duvarında iki fotoğraf vardı. MUHTEREM NUR ve BELGİN DORUK. Sinema dünyasının müthiş kadınlarıydı onlar. Ben dahil bir çoğumuzun yolu onların zahmetli yürüyüşleri nedeniyle oldu. İyi ki vardılar. Rahmetle anacağım ve teşekkür edeceğim hepsine...

5NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN

Muhterem Nur’u kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun

6VAHE KILIÇARASLAN

VAHE KILIÇARASLAN

Ülkemizin duayen sanatçısı merhum Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı, benim değerli ablam, Ünlü oyuncu, Muhterem Nur'u kaybettik...Meķânı cennet olsun. Nur içinde yatsın...Başımız sağ olsun...

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