Muhterem Nur'un vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu
Uzun süredir tedavi altında bulunan sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Acı haberi alan ünlü isimler Muhterem Nur'un ardından duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
İşte ünlü isimlerin paylaşımları…
2
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Güle güle Muhterem Nur... Müslüm Baba’ya selam, saygı... Yattığınız yer Nur olsun ....
3
ZERRİN TEKİNDOR
O kadar güzel, zarif, kibar, samimi, hassas... Nurlar içinde yatsın sevgili Muhterem Nur...
4
IŞIL YÜCESOY
Genç kızdım. O zaman artist fotoğraflarını duvarımıza asardık. Benim odamın duvarında iki fotoğraf vardı. MUHTEREM NUR ve BELGİN DORUK. Sinema dünyasının müthiş kadınlarıydı onlar. Ben dahil bir çoğumuzun yolu onların zahmetli yürüyüşleri nedeniyle oldu. İyi ki vardılar. Rahmetle anacağım ve teşekkür edeceğim hepsine...
5
NİLGÜN BELGÜN
Muhterem Nur’u kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun
6
VAHE KILIÇARASLAN
Ülkemizin duayen sanatçısı merhum Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı, benim değerli ablam, Ünlü oyuncu, Muhterem Nur'u kaybettik...Meķânı cennet olsun. Nur içinde yatsın...Başımız sağ olsun...