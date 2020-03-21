Muhterem Nur'un vasiyeti yerine getirildi

İşte Muhterem Nur’un açıklamaları: Evlilik teklifini ben yaptım, başını kaldırmadan ‘Evet’ yanıtını verdi.” Birbirimizden hiç kopmadık, hiç kavga etmedik. Beni bir gün bile aldatmadı, başka kadınlara bakmadı.Ölünce dünyam yıkıldı. Keşke yaşasaydı da başka bir kadına aşık olup gitseydi. Bu kadar canım yanmazdı.