Muhterem Nur, ‘iki vasiyetim var. Biri Müslüm’le yan yana gömülmek. Diğeri ise, kimse kara gözlüklerini takarak laf olsun diye cenazeme gelmesin’ demişti. Dediği oldu… Muhterem Nur, dün mütevazı bir merasimin ardından büyük aşkı Müslüm Gürses’in üzerine defnedildi.
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3 Mart 2013’te hayatını kaybeden Arabesk Müziğinin babası Müslüm Gürses’in eşi, şarkıcı- oyuncu Muhterem Nur (Akbaş) bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu. 88 yaşındaki Muhterem Nur dün İstinye Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Muhterem Nur’un vasiyeti yerine getirildi.
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Muhterem Nur dün Zincirlikuyu Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine çok sevdiği Müslüm Gürses’in üzerine defnedildi. Cenazeye Müslüm Gürses’in hayranları ve aile üyeleri dahil 20 kişi katıldı.
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Polis memurları, corona virüs salgını nedeniyle herkesi 1 metre mesafesine uyması için sık sık uyardı. Müslüm Gürses’in yapımcısı Muhteşem Candan, “Muhterem Nur, ortak mezar taşına birlikte fotoğraflarının konulmasını istemişti” diye konuştu.
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Muhterem Nur, Müslüm Gürses’in ölümünü hiç ama hiç kabullenemedi. Her akşam rüyalarında gördü, her cümlesine Müslüm Gürses’e olan aşkı ile nokta koydu. Kendisini hep yarım hissettiğini söyledi. Muhterem Nur son röportajını eşinin mezarı başında vermişti.
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İşte Muhterem Nur’un açıklamaları:
Evlilik teklifini ben yaptım, başını kaldırmadan ‘Evet’ yanıtını verdi.” Birbirimizden hiç kopmadık, hiç kavga etmedik. Beni bir gün bile aldatmadı, başka kadınlara bakmadı.Ölünce dünyam yıkıldı. Keşke yaşasaydı da başka bir kadına aşık olup gitseydi. Bu kadar canım yanmazdı.
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Her an kapıdan içeri girecekmiş gibi hissediyorum. Her saniye özlemim daha da büyüyor.
Birlikte gömüleceğiz. Benim için ‘Sevdiğine gitti’ diyecekler. Ne güzel; kemiklerimiz birlikte çürüyecek.
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Sürekli fotoğrafları ile konuşuyorum. Mezarına gidince ‘Beni ne zaman yanına alacaksın?’ diye soruyorum. Kavuşacağımız günü bekliyorum.
Kocaları öldükten sonra başka adamlar ile evlenen kadınları hiç anlamıyorum.