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Haber Giriş: 03 Mart 2021 - 17:31 | 

Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığından yeni genelge

Muhtarlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi. İşte genelgede yapılan açıklamalar

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Muhtarlık seçimleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, yükse ve çok yüksek risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. İşte yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan iller

2MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, "yüksek" ve "çok yüksek risk" grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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