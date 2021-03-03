Muhtarlık seçimleri ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığından yeni genelge

Muhtarlık seçimleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, yükse ve çok yüksek risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. İşte yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan iller