Muhtarlar Günü ne zaman? İşte Resmi Gazete'de yayınlanan o tarih

Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynayan muhtarlar için, yılda bir gün Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. İşte Muhtarlar Günü olarak kutlanan o tarih...



