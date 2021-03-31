Gündem Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/NİZİP (Gaziantep), (DHA) Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 10:48 | 31 Mart 2021 - 10:48

Muhtarı gören fotoğraf çektiriyor

Gaziantep'te biri mavi, diğeri kahverengi olan gözleriyle dikkat çeken Günaltı Mahallesi Muhtarı Mahmut Bozkurt, 'Görenler bana 'Van kedisi' yakıştırması yapıyor. Ama artık alıştım, insanların bu duruma şaşırması artık beni mutlu ediyor.' dedi. Bozkurt ayrıca seçimleri de göz renklerinin farklı olması nedeniyle kazandığını, görenlerin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini belirtti.