Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Muhittin Korkmaz'ın hayatıyla ilgili bilgiler
Muhittin Korkmaz'ın hayatı vefat etmesiyle beraber gündeme geldi. Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde yer alan ve "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle bilinen ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz'ın vefatı sonrası Can Yılmaz'dan başsağlığı açıklaması geldi. Oğlu Cem Korkmaz'ı 2017 yılında kaybeden Muhittin Korkmaz Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde de yer aldı. Peki, Muhittin Korkmaz kimdir ve neden öldü? İşte, Muhittin Korkmaz'ın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.
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Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz'ın vefat haberi sanat camiasında üzüntü ile karşılandı. G.O.R.A filmi dışında Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer alan Muhittin Korkmaz Cem Yılmaz filmleri ile hafızalara kazındı. 1953 yılında doğan ünlü oyuncunun vefat etme nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, detaylar.
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MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?
Muhittin Korkmaz 17 Ekim 1953'te dünyaya geldi. G.O.R.A.’da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.
1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.[1] 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı.[1] Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.’da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.
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G.O.R.A.’nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.
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1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır. Oğlu Cem Korkmaz 1 Kasım 2017 tarihinde öldü.