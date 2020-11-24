Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Muhittin Korkmaz'ın hayatıyla ilgili bilgiler

Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz'ın vefat haberi sanat camiasında üzüntü ile karşılandı. G.O.R.A filmi dışında Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer alan Muhittin Korkmaz Cem Yılmaz filmleri ile hafızalara kazındı. 1953 yılında doğan ünlü oyuncunun vefat etme nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, detaylar.