Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşında?

Muhittin Böcek Kimdir? Muhittin Böcek 1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ve İktisat bölümlerinde tamamladı. 25 yıllık siyasi tecrübesini Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans mezuniyeti ile taçlandırdı.



Vatani görevini Samsun Askeri Hastanesi’nde yapan Muhittin Böcek, yaşamı boyunca zirai üretim, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösterdi. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer aldı ve 1994 - 1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.



18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Anavatan Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı oldu ve %27 oy alarak seçildi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri’nde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu ve ikinci döneminde %50’nin üzerinde oy alarak yeniden seçildi.Konyaaltı Belediyesi’ndeki başarılı çalışmaların ardından, 29 Mart 2009’da %60 oy oranıyla bir kez daha halkın seçimi olmayı başardı. 30 Mart 2014 seçiminde bir ilke imza atarak Antalya Merkez’de üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı olma başarısını gösterdi.