Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşında?
Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktığı açıklandı. Peki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşında?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 Ağustos'ta, Alanya ilçesine çalışma ziyaretinde bulundu. Burada partililerle görüşen, muhtarlarla toplantı yapan ve belediyeyi ziyaret eden Başkan Böcek'te, Antalya'ya döndükten bir süre sonra boğaz ağrısı şikayeti başladı. Böcek, 15 Ağustos'ta gittiği özel hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Sonucunun 17 Ağustos'ta pozitif olduğu belirlenen Böcek, gece yarısı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu belirtti. Böcek, açıklamasında, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" dedi.
Hastanede izolasyona alınan Başkan Böcek'in belediyedeki koruma ekibi ve özel kalem departmanı gibi yakın çalışma arkadaşları da test yaptırıp, evlerinde karantinaya alındı.
MUHİTTİN BÖCEK'İN SON DURUMU
Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Başkan Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi paylaşıldı.
2
Abone Ol
Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
3
Abone Ol
Muhittin Böcek Kimdir?
Muhittin Böcek 1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ve İktisat bölümlerinde tamamladı. 25 yıllık siyasi tecrübesini Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans mezuniyeti ile taçlandırdı.
Vatani görevini Samsun Askeri Hastanesi’nde yapan Muhittin Böcek, yaşamı boyunca zirai üretim, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösterdi. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer aldı ve 1994 - 1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Anavatan Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı oldu ve %27 oy alarak seçildi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri’nde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu ve ikinci döneminde %50’nin üzerinde oy alarak yeniden seçildi.Konyaaltı Belediyesi’ndeki başarılı çalışmaların ardından, 29 Mart 2009’da %60 oy oranıyla bir kez daha halkın seçimi olmayı başardı. 30 Mart 2014 seçiminde bir ilke imza atarak Antalya Merkez’de üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı olma başarısını gösterdi.
4
Abone Ol
Siyaset hayatı boyunca 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB), Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.
Geçirdiği 20 yıllık başarılı siyaset hayatının ardından en büyük sevdam dediği ve “Ben Bu Şehre Aşığım” isimli kitabını kaleme aldığı Antalya için 2019 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Muhittin Böcek, %50,62 oranında oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi