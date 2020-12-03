Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl, koronavirüsü yendi mi? İşte sağlık durumunda son bilgiler
Muhittin Böcek'in sağlık durumu son gelişmeler ile gündeme geliyor. Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu. 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarılmıştı. Peki, Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar.
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Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda taburcu edildiğini sosyal medyadan duyurdu. Başkan Böcek'in fizik tedavisine evinde devam edeceği öğrenildi.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.
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TABURCU OLDU
Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Evine döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Böcek, "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum" dedi.
Başkan Böcek'in fizik tedavisine evinde devam edeceği öğrenildi.
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MUHiTTİN BÖCEK KİMDİR?
1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ardından İktisat Fakültelerinde tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans yaptı.
Yaşamı boyunca zirai üretim ve turizm gibi birçok sektörde faaliyet göstermiştir. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer almış, 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.
18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi’nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı olarak % 27’lik oy oranı ile seçilmiştir. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olmuş, ikinci döneminde % 50’nin üzerinde oy oranıyla tekrar seçilmiştir. Mart 2009 yerel seçimini bir kez kez daha kazanmıştır. 30 Mart 2014 yerel seçiminde ise %60’lık oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçilmiştir.
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Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.
Antalya için 2019 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Muhittin Böcek, halkın takdiri ile %50,62 oranında oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.