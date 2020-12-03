Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl, koronavirüsü yendi mi? İşte sağlık durumunda son bilgiler

MUHiTTİN BÖCEK KİMDİR? 1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ardından İktisat Fakültelerinde tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans yaptı.



Yaşamı boyunca zirai üretim ve turizm gibi birçok sektörde faaliyet göstermiştir. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içinde yer almış, 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.



18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi’nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı olarak % 27’lik oy oranı ile seçilmiştir. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olmuş, ikinci döneminde % 50’nin üzerinde oy oranıyla tekrar seçilmiştir. Mart 2009 yerel seçimini bir kez kez daha kazanmıştır. 30 Mart 2014 yerel seçiminde ise %60’lık oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçilmiştir.