Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? İşte son bilgiler

"İlk günümüzde akciğerlerindeki ağır hasar nedeniyle ecmo (yapay akciğer) cihazı takılmıştır ve 17 gündür ecmo cihazıyla takip edilmiştir. Daha sonra cihazdan ayrılmış ve bir süre daha yoğun bakım takibi, yoğun olarak devam etmiştir. Bu süreç içerisinde başkanımızda değişik zamanlarda gelişen ciddi enfeksiyonlar ve diğer problemler de hekimlerimizin çabalarıyla büyük ölçüde tedavi edilmiş ve bugün itibarıyla hekimlerimizin kararıyla ev tipi ventilatör desteğiyle yataklı servise alınması uygun görülmüştür."



Başkanın tedavisine aynı ciddiyetle ve ekiple devam edileceğini dile getiren Terzioğlu, "Tamamen risk ortadan kalkmamıştır, yakın takip ve tedavi süreci devam edecektir. Umudumuz, en kısa sürede başkanımızın tam şifayla sağlığına kavuşmasıdır." dedi.



