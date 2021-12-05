Mühendisler Günü ne zaman? Mühendisler Günü mesajları
Dünya Mühendisler Günü her ay aralık ayında yeniden gündeme geliyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de "Türk mühendislerin alnında, Cumhuriyet istikbalini aydınlatan ışık parlar." cümlesiyle önemlerine dikkat çektiği mühendislerin toplumdaki yerine dikkat çekmek isteyenler, başta sosyal medya olmak üzere birçok platformda “Mühendisler Günü” paylaşımında bulunuyor. Peki, Mühendisler Günü ne zaman? İşte, Mühendisler Günü mesajları…
Dünya Mühendisler Günü tarihi ülkelere göre farklılık gösteriyor. Türkiye’de 5 Aralık’ta kutlanan Mühendisler Günü, Arjantin’de 16 Haziran, Belçika’da 20 Mart, İtalya’da 15 Haziran, Rusya’da ise 22 Aralık’a denk geliyor. 5 Aralık Mühendisler Günü dolayısıyla aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişi paylaşımda bulunuyor.
“Çıktıkları bu uzun yolculukta, bilimi kendilerine yol arkadaşı seçmiş bütün mühendislerimizin, Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!”
“Geleceğimizi tasarlamak için azimle ve özenle çalışan tüm mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.”
“Yaşamımızı kolaylaştıran tasarımlara imza atan, bu alanda çalışan, emek veren tüm branşlardaki Mühendislerin 5 Aralık Dünya #MühendislerGünü 'nü kutluyorum.”
“Düşlemekle başlayan yolculuğun adıdır mühendislik! Düşlerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan, tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!”
“Geleceğimizi tasarlamak için azimle ve özenle çalışan tüm mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.”
“Yaşamımızı kolaylaştıran tasarımlara imza atan, bu alanda çalışan, emek veren tüm branşlardaki Mühendislerin 5 Aralık Dünya #MühendislerGünü 'nü kutluyorum.”
“Düşlemekle başlayan yolculuğun adıdır mühendislik! Düşlerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan, tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!”
“Mühendislerimizin ve Türkiye’nin dört bir köşesindeki mühendis adaylarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.”
“Ülkemize değer katan, insanlığa fayda sağlayan tüm mühendislerin ve bir mühendis olarak meslektaşlarımın #MühendislerGünü kutlu olsun.”
“"Türk mühendislerin alnında, Cumhuriyet istikbalini aydınlatan ışık parlar." - M. Kemal Atatürk
“Mühendisler çoğu zaman bilinmeyen kahramanlardır; eğer gerçekte yıldızlar arasında seyahat etmek istiyorsak, bu, onların arzuları ve hayal gücü sayesinde olacaktır … Çünkü onlar köprü kuruculardır.” Dünya Mühendisler Günü Kutlu Olsun”
Yerli ve milli sistemlerimiz kahraman mühendislerimizin eseri! Tüm mühendislerimizin 5 Aralık Mühendisler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız!
“Ülkemize değer katan, insanlığa fayda sağlayan tüm mühendislerin ve bir mühendis olarak meslektaşlarımın #MühendislerGünü kutlu olsun.”
“"Türk mühendislerin alnında, Cumhuriyet istikbalini aydınlatan ışık parlar." - M. Kemal Atatürk
“Mühendisler çoğu zaman bilinmeyen kahramanlardır; eğer gerçekte yıldızlar arasında seyahat etmek istiyorsak, bu, onların arzuları ve hayal gücü sayesinde olacaktır … Çünkü onlar köprü kuruculardır.” Dünya Mühendisler Günü Kutlu Olsun”
Yerli ve milli sistemlerimiz kahraman mühendislerimizin eseri! Tüm mühendislerimizin 5 Aralık Mühendisler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız!