Mühendisler Günü ne zaman? Mühendisler Günü mesajları

“Mühendislerimizin ve Türkiye’nin dört bir köşesindeki mühendis adaylarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.”



“Ülkemize değer katan, insanlığa fayda sağlayan tüm mühendislerin ve bir mühendis olarak meslektaşlarımın #MühendislerGünü kutlu olsun.”



“"Türk mühendislerin alnında, Cumhuriyet istikbalini aydınlatan ışık parlar." - M. Kemal Atatürk



“Mühendisler çoğu zaman bilinmeyen kahramanlardır; eğer gerçekte yıldızlar arasında seyahat etmek istiyorsak, bu, onların arzuları ve hayal gücü sayesinde olacaktır … Çünkü onlar köprü kuruculardır.” Dünya Mühendisler Günü Kutlu Olsun”



Yerli ve milli sistemlerimiz kahraman mühendislerimizin eseri! Tüm mühendislerimizin 5 Aralık Mühendisler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız!