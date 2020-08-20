Muharrem orucu ne zaman, saat kaçta açılır? İşte Muharrem orucunun açılacağı akşam ezanı saati
Hicri yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayı 20 Ağustos Perşembe günü itibariyle başladı. Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarında önemli olaylar arasında yer alıyor. Peki, Muharrem orucu ne zaman, saat kaçta açılır? İşte Muharrem orucunun açılacağı akşam ezanı saati…
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan ayında olduğu gibi Muharrem ayı orucu da akşam ezanıyla birlikte okunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan akşam ezanıyla birlikte Muharrem ayı orucunu açabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak Muharrem ayı orucunu açacağınız saatleri öğrenebilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|20 Ağustos 2020 Perşembe
|04:26
|05:58
|12:57
|16:43
|19:46
|21:12
|21 Ağustos 2020 Cuma
|04:27
|05:59
|12:57
|16:42
|19:44
|21:10
|22 Ağustos 2020 Cumartesi
|04:28
|06:00
|12:57
|16:41
|19:43
|21:08
|23 Ağustos 2020 Pazar
|04:30
|06:01
|12:56
|16:41
|19:42
|21:07
|24 Ağustos 2020 Pazartesi
|04:31
|06:02
|12:56
|16:40
|19:40
|21:05
|25 Ağustos 2020 Salı
|04:32
|06:03
|12:56
|16:39
|19:39
|21:03
|26 Ağustos 2020 Çarşamba
|04:34
|06:04
|12:55
|16:38
|19:37
|21:01
Tüm illerin akşam ezanı saatlerini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
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