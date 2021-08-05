Muharrem orucu ne zaman 2021? Muharrem ayının kaçıncı günü oruç tutulur?
Muharrem ayı orucu, dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen birçok Müslümanın gündeminde yer almaya başladı. Muharrem ayı orucu ne zaman ve ayın kaçında tutulacak sorusuna cevap arayan birçok vatandaş, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. İşte, 2021 Muharrem ayı orucu ne zaman ve ayın kaçında tutulacak? İşte, o detaylar
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'Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?' sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı dini günler takvimi aracılığıyla araştırılmaya başlandı. İbadetlerini İslam dini için önemli olan Muharrem ayı orucu ile sürdürmek isteyen birçok kişi, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?
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MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.
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MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.
Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)
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“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)
Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.