Muharrem ayının 9. ve 10. günü ne zaman? İşte 2020 aşure günü tarihi
Muharrem ayının 10. günü aşure günü olması nedeniyle büyük önem arz ediyor. Peygamber Efendimizin 'Allah’ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayı bu sene 20 Ağustos 2020 Perşembe günü hicri yılbaşı ile başladı. Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Peki, muharrem ayının 9. ve 10. günü ne zaman idrak edilecek? İşte, aşure günü tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlıyor. İslam tarihi açısından önemli aylardan biri olan Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü Diyanet takvimine göre bu sene 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor. İşte, detaylar.
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MUHARREM AYININ 9. VE 10. GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure günü, muharrem ayının 10. gününe idrak ediliyor. Diyanet 2020 dini günler takvimine göre, bu sene aşure günü yani muharrem ayının 10. günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor.
Muharrem ayının 9. günü ise 28 Ağustos Cuma günü olarak takvim bilgisinde yer alıyor.
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MUHARREM AYININ FAZİLETİ
Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
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Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.
Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.