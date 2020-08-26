Muharrem ayının 10. günü ne zaman? İşte tarih bilgisi!
Aşure günü olarak bilinen Muharrem ayının 10. günü, İslam dini için önem arz ediyor. Birden fazla çeşitten kuruyemiş ve baklagilin bir araya gelmesiyle oluşan aşure geleneğinin yerine getirilip komşulara ve çevreye dağıtılacağı bu gün, Muharrem ayının 10. gününe denk gelecek. Vatandaşlar da bu özel günün 2020 yılında ne zaman geldiğini merak ediyor. Peki, Muharrem ayının 10. günü ne zaman?
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Muharrem ayının 10. günü, aşure günü olarak da ihya edilmektedir. Birçok vatandaş da Muharrem ayının 10. gününün hangi güne denk geldiğini sorguluyor. İşte, bu özel gün hakkında tarih bilgisi...
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İslam tarihi açısından önemli aylardan biri olan Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü Diyanet takvimine göre bu sene 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor.
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AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI NEDİR?
Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.
Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.
Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.