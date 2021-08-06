Muharrem ayının 1. günü ne zaman? İşte 2021 Muharrem ayı tarihi
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Muharrem ayının ne zaman başlayacağı oldu. Muharrem ayının hangi tarihlere denk geleceğini merak eden vatandaşlar bir yandan da 'Muharrem ayının 1. günü ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
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Muharrem ayına az bir süre kala, Muharrem ayının ne zaman başlayacağı yoğun şekilde sorgulanmaya devam ediyor. İslam dünyasında önemli bir yeri olan Muharrem ayının başlangıç tarihine dair detayları sorgulayan vatandaşlar aynı zamanda Hicri yılbaşı olan bu önemli tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2021 Muharrem ayı tarihi...
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MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.
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MUHARREM AYININ ÖNEMİ
Muharrem ayı Müslümanlar için dînî, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir. İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret, Muharrem ayında gerçekleşmiştir. İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir. Hicret, Aşure ve Kerbelâ, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dînî-kültürel alt kimliğe ya da mezhebî ve meşrebî yapıya mensup olursa olsun, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir.
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Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde Kerbelâ’da, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, “dünyanın iki çiçeği”, “cennet çocuklarının efendileri” diye övdüğü, Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın ciğerparelerinden biri olan Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt’ten 70’den fazla insanın şehit edilmesi Muharrem ayını bir mateme ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür.