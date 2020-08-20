Muharrem ayı orucunun faziletleri ve önemi: Muharrem orucu ne zaman tutulur 2020?
Muharrem ayında oruç tutmanın faziletleri, muharrem ayı ile beraber gündeme geldi. Büyük önem arz eden muharrem orucunu tutarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, muharrem orucunun tarihini merak ediyor. Muharrem ayı orucu da bu ay içerisinde yapılması önerilen ibadetler arasında yer alacak. Bu ayda mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Peki, Muharrem ayı orucu ne zaman ve nasıl tutulur? İşte, muharrem ayı orucuyla ilgili bilgiler.
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Muharrem orucu, bu ay içerisinde yerine getirilen ibadetler arasında yer alacak. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) Allah-ü Teala'nın ayı olarak nitelendirdiği Muharrem ayı, orucu ile de önem arz ediyor. 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' Hadis-i Şerif'i ile bu ayın önemini vurgulayan Hz. Muhammed (S.A.V), Muharrem orucunun tutulması ve tutulmaması gereken günlerini de yine Hadis-i Şerifler aracılığıyla belirtmiştir. Peki, Muharrem Orucu ne zaman ve nasıl tutulur? Muharrem ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
MUHARREM AYI ORUCU NASIL TUTULUR?
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)
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Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: “Resûlullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.’ dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, ‘Ben Mûsâ’ya sizden daha yakınım’ buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.” (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)
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MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü’l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.
Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir. Dolayısıyla;
Bu yıl Muharrem ayının 10'uncu günü 29 Ağustos tarihine denk geleceğinden, 28-29 ya da 29-30 tarihlerinde oruç tutulabilecektir.