Muharrem ayı ne zaman bitecek? İşte aşure ayının biteceği tarih!
Muharrem ayı, İslam dünyası tarafından önem verilen aylardan biridir. Aynı zamanda 10'uncu günü Aşure Günü olarak idrak edilen Muharrem ayında ibadet ederek Allah'a yakınlaşmak isteyen Müslümanlar, bu kıymetli aya dair merak ettikleri detayları sorguluyor. Peki, muharrem ayı ne zaman bitecek?
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Milyonlarca Müslüman tarafından geçtiğimiz günlerde idrak edilmeye başlanan Muharrem ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Muharrem ayının biteceği tarihi sorgulayan vatandaşlar bir yandan da bu mübarek ayda yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, 2020 Muharrem ayı hakkında ayrıntılar...
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20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edildi.
Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geldi.
Takvime göre, safer ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlanacak ve muharrem ayı sona erecek.
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MUHARREM AYININ FAZİLETİ
Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.
Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.