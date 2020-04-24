MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMuğla'da iftar saat kaçta? Muğla ramazan 2020 imsakiyesi: Muğla iftar ve sahur vakitleri
GeriGündem Muğla'da iftar saat kaçta? Muğla ramazan 2020 imsakiyesi: Muğla iftar ve sahur vakitleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 16:01,

Muğla'da iftar saat kaçta? Muğla ramazan 2020 imsakiyesi: Muğla iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı Muğla'da iftar saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Muğla iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Muğla'da bu akşam iftar saat kaçta? İşte Muğla iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Muğla'da yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan'ın ilk gününde orucun saat kaçta açılacağını ve iftar vaktinin saat kaçta geleceğini merak ediyor. Muğla iftar vakitleri ve Ramazan imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Peki, Peki, Muğla'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Ramazan Muğla sahur ve iftar saatleri...

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Muğla'da yaşayan vatandaşlar için iftar vakti saat 19:56

MUĞLA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2MUĞLA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

MUĞLA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:4519:5621:19*
225.04.202004:4319:5721:20
326.04.202004:4219:5821:21
427.04.202004:4019:5921:22
528.04.202004:3920:0021:23
629.04.202004:3720:0121:25
730.04.202004:3620:0221:26
801.05.202004:3420:0321:27
902.05.202004:3320:0421:28
1003.05.202004:3120:0421:30
1104.05.202004:3020:0521:31
1205.05.202004:2820:0621:32
1306.05.202004:2720:0721:33
1407.05.202004:2520:0821:35
1508.05.202004:2420:0921:36
1609.05.202004:2220:1021:37
1710.05.202004:2120:1121:38
1811.05.202004:2020:1221:40
1912.05.202004:1820:1221:41
2013.05.202004:1720:1321:42
2114.05.202004:1620:1421:43
2215.05.202004:1520:1521:45
2316.05.202004:1320:1621:46
2417.05.202004:1220:1721:47
2518.05.202004:1120:1721:48
2619.05.202004:1020:1821:49**
2720.05.202004:0920:1921:51
2821.05.202004:0820:2021:52
2922.05.202004:0720:2121:53
3023.05.202004:0620:2121:54***

3Muğlada Ramazan pidesi 3 lira

Muğla'da Ramazan pidesi 3 lira

Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, Ramazan pidesinin fiyatına yönelik açıklama yaptı. Buna göre 300 gram sade ramazan pidesinin fiyatı 3 lira olarak belirlendi.

Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken yaptığı açıklamada, "Ramazan pidesinin 300 gramını 3 lira olarak belirledik. Korona virüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın Ramazan ayını en kalbi duygularımla kutluyorum. İnşallah bayrama kadar bu virüsü defeder, iki bayram birden kutlarız. İçişleri Bakanlığımızın korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayı tedbirlerine yönelik yayınladığı genelgede yer alan Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili kurallara vatandaşımızın uymasını bekliyoruz" diyerek halkın bu süreçte sosyal mesafeye dikkat etmesini istedi.

Akarken ayrıca mal temini ve tedarikte bir sorun olmadığını, fırınlarda yeterli stok yapıldığını dile getirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi