Muğla'da iftar saat kaçta? Muğla ramazan 2020 imsakiyesi: Muğla iftar ve sahur vakitleri
Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı Muğla'da iftar saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Muğla iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Muğla'da bu akşam iftar saat kaçta? İşte Muğla iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi
Muğla'da yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan'ın ilk gününde orucun saat kaçta açılacağını ve iftar vaktinin saat kaçta geleceğini merak ediyor. Muğla iftar vakitleri ve Ramazan imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Peki, Peki, Muğla'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Ramazan Muğla sahur ve iftar saatleri...
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.
Muğla'da yaşayan vatandaşlar için iftar vakti saat 19:56
MUĞLA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
MUĞLA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:45
|19:56
|21:19*
|2
|25.04.2020
|04:43
|19:57
|21:20
|3
|26.04.2020
|04:42
|19:58
|21:21
|4
|27.04.2020
|04:40
|19:59
|21:22
|5
|28.04.2020
|04:39
|20:00
|21:23
|6
|29.04.2020
|04:37
|20:01
|21:25
|7
|30.04.2020
|04:36
|20:02
|21:26
|8
|01.05.2020
|04:34
|20:03
|21:27
|9
|02.05.2020
|04:33
|20:04
|21:28
|10
|03.05.2020
|04:31
|20:04
|21:30
|11
|04.05.2020
|04:30
|20:05
|21:31
|12
|05.05.2020
|04:28
|20:06
|21:32
|13
|06.05.2020
|04:27
|20:07
|21:33
|14
|07.05.2020
|04:25
|20:08
|21:35
|15
|08.05.2020
|04:24
|20:09
|21:36
|16
|09.05.2020
|04:22
|20:10
|21:37
|17
|10.05.2020
|04:21
|20:11
|21:38
|18
|11.05.2020
|04:20
|20:12
|21:40
|19
|12.05.2020
|04:18
|20:12
|21:41
|20
|13.05.2020
|04:17
|20:13
|21:42
|21
|14.05.2020
|04:16
|20:14
|21:43
|22
|15.05.2020
|04:15
|20:15
|21:45
|23
|16.05.2020
|04:13
|20:16
|21:46
|24
|17.05.2020
|04:12
|20:17
|21:47
|25
|18.05.2020
|04:11
|20:17
|21:48
|26
|19.05.2020
|04:10
|20:18
|21:49**
|27
|20.05.2020
|04:09
|20:19
|21:51
|28
|21.05.2020
|04:08
|20:20
|21:52
|29
|22.05.2020
|04:07
|20:21
|21:53
|30
|23.05.2020
|04:06
|20:21
|21:54***