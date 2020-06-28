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HaberlerGündem HaberleriMuğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi
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AA - DHA - İHA
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 21:51,

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden de hissedildi.

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AFAD'da yer alan bilgiliye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 20:43'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 61 km olarak açıklandı. Öte yandan Kandilli depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

2AFADDAN AÇIKLAMA
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AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın yaptığı paylaşımda "Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

3HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
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HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, deprem sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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Gürün, depremde can veya mal kaybının olmadığını belirterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimizle görüştüm. Şu anda hiçbir olumsuzluk geliyor. Zaten 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçüleri içerisinde baktığımızda çok yıkıcı olma ihtimali çok düşük. Ayrıca derinliği de çok fazla. O nedenle hissettik herkes telaşlandı. Belediyemiz dahil tüm muhtarlarımızı aradık. Olumsuz bir durum yok" dedi.

5VALİLİKTEN AÇIKLAMA
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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

5.2 büyüklüğündeki depremde sonra Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan depremde can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

6KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA
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KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

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Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.

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Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

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