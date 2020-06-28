Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi

Gürün, depremde can veya mal kaybının olmadığını belirterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimizle görüştüm. Şu anda hiçbir olumsuzluk geliyor. Zaten 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçüleri içerisinde baktığımızda çok yıkıcı olma ihtimali çok düşük. Ayrıca derinliği de çok fazla. O nedenle hissettik herkes telaşlandı. Belediyemiz dahil tüm muhtarlarımızı aradık. Olumsuz bir durum yok" dedi.