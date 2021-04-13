Muğla İftar Vakti 2021: Muğla için İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Bugün İmsakiye ve sahur saatleri
11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazanın başlaması ile birlikte, Muğla iftar vakti araştırmaları hız kazandı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için pazartesiyi salıya bağlayan gece sahura kalkıldı. Muğla'da ikamet eden çok sayıda vatandaş da ilk iftarın saatini merak ediyor. Peki, Muğla'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? Muğla için bugün iftar, sahur ve imsakiye saatleri..
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Huzur ve bereket ayı ramazan, 13 Nisan'da başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan akşamı kılınacak. Muğla'da ikamet eden pek çok vatandaş da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. İşte, 2021 Muğla Ramazan imsakiyesi...
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İLK TERAVİH NAMAZI
Muğla'da ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 21:04'te kılınacak.
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İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ
Muğla'da 13 Nisan'da iftar 19:46'da sahur ise 05:04'de gerçekleşecek.
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İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?
İmsak oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır.
Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.
Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.