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Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 10:20,

Müge Boz: Doğum sonrası kilolarımla barıştım

Oyuncu Müge Boz, 8 ay önce kızı Vina’yı kucağına almıştı. Boz, doğum sonrası kilolarıyla barıştığını belirterek tatilde çekilmiş bir pozunu “Normal vücutları normalleştirin” mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

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Müge Boz, kızı Vina ve eşi Caner Erdeniz’le tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

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Boz, oyuncu Bergüzar Korel gibi doğum sonrası kilolarıyla barıştığını söyledi ve son dönemin “#EveryBodyIsABeachBody” (Her beden plaj bedenidir) akımına uydu.

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Oyuncu, fotoğrafının altına şu notu yazdı: “Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim, tüm çabalarıma rağmen bu yaz ters ışık mağduruyum.

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Doğum sonrası aldığım kilolarla barışmaya ve kendimi olduğum gibi kabul etmeye odaklandım. ‘Every body is a beach body’ ve ‘Normal vücutları normalleştirin’ akımlarını çok değerli buluyor ve destekliyorum.”

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