Müge Anlı'ya sarılarak ağlamıştı: Dr. Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru? Dr. Osman Büyükşen'in biyografisi
Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu. Ailesinin bulunması için Müge Anlı'ya başvuran Dr. Osman Büyükşen'in sitemi sosyal medyaya damga vurdu. Annesiyle babasının cinayetinde iki kardeşi şüpheli olan Dr. Osman Büyükşen canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı ve sinir krizi geçirdi. Peki, Dr. Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru? Dr. Osman Büyükşen'in biyografisi
Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen'in sözleri Müge Anlı'yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen'e sarılarak acısını paylaştı.
Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, "Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim" dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan'dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.
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