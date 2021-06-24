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Televizyon
Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 13:34 | 

Müge Anlı'ya sarılarak ağlamıştı: Dr. Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru? Dr. Osman Büyükşen'in biyografisi

Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu. Ailesinin bulunması için Müge Anlı'ya başvuran Dr. Osman Büyükşen'in sitemi sosyal medyaya damga vurdu. Annesiyle babasının cinayetinde iki kardeşi şüpheli olan Dr. Osman Büyükşen canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı ve sinir krizi geçirdi. Peki, Dr. Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru? Dr. Osman Büyükşen'in biyografisi

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Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen'in sözleri Müge Anlı'yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen'e sarılarak acısını paylaştı.

Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, "Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim" dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan'dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.

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"Müge Anlı'yı niye izliyorsunuz diye sordum, 6 ay sonra buraya çıktım"

Annesinin Müge Anlı'yı çok sevdiğini ifade eden Büyükşen, seneler önce yaşadığı bir anıyı anlattı. Acılı evlat, "Bir gün televizyonda sizi izlediğini gördüm. Ne izliyorsunuz bunları dedim. Ama 6 ay sonra ben buraya çıktım. Kimse yarın ne yaşayacağını bilmiyor" diye konuştu.

3OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu.İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

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