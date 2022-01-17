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Müge Anlı'ya konu olan Şen kardeşler cinayeti çözüldü... Şen kardeşleri kim öldürdü?

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Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de öldürüldüler. Hem babası hem de amcasını kaybeden Ganime Çırçır, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Olaydan aylar sonra Mehmet ve Hüseyin Şen kardeşlerin, eve hırsızlık amacıyla giren komşularının kardeşi S.S. ile cezaevinde tanıştığı arkadaşı M.M.´nin saldırısına uğradıkları ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'ya konu olan Şen kardeşler cinayetinin detayları...

1/4Müge Anlıya konu olan Şen kardeşler cinayeti çözüldü... Şen kardeşleri kim öldürdü

Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde 8 Ekim 2020 tarihinde birlikte yaşayan Hüseyin Şen ve kardeşi Mehmet Şen, evde boğaz, parmak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı halde bulundu. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ile Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında S.U. ile olay gecesi evde bulunan E.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden çelişkili beyanlarda bulunan E.C. tutuklandı, S.U. ise serbest bırakıldı. E.C.'de sonraki süreçte tahliye edildi.Her ikisi de boğazından yaralandığı için iki kardeşin sözlü ifadesi alınamadı. Kardeşlerden durumu daha iyi olan Mehmet Şen sorulan sorulara göz kırpma yoluyla cevap vermeye çalıştı.Kardeşlerden Hüseyin Şen 27 Ekim 2020'de Mehmet Şen ise 15 Aralık 2020'de hayatını kaybetti.

2/4TELEFONLARIN İZİ SÜRÜLDÜ

TELEFONLARIN İZİ SÜRÜLDÜ

Olay günü iki kardeşe ait cep telefonlarının evde bulunamamasını göz önünde bulunduran ekipler, HTS kayıtları ve sinyal bilgilerini araştırdı. Araştırmada Mehmet Şen'e ait cep telefonuna Altınözü ilçesinde C.S. adına kayıtlı SİM kart takılı olduğu, C.S.’nin telefonu M.K.’dan onun da S.S.’den aldığı tespit edildi.

3/4Müge Anlıya konu olan Şen kardeşler cinayeti çözüldü... Şen kardeşleri kim öldürdü

Ekipler, daha önce de suç kaydı olan S.S.’yi gözaltına aldı. Birden fazla 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan S.S., ifadesinde cezaevinde tanıştığı M.M.’nin kendisine girilecek ev olup olmadığını sorduğunu kendisinin de ablasının da oturduğu mahallede çocukluğundan beri tanıdığı, evlerine sürekli girip çıktığı ve değerli eşyaların bulunduğu Hüseyin Şen’in evine girebileceklerini söylediğini belirtti. S.S., eve gittiklerinde kendisinin gözcülük yaptığını, M.M.'nin ise içeri girdiğini belirtti.

4/4ÇALDIĞI MALZEMELER BULUNDU

ÇALDIĞI MALZEMELER BULUNDU

Bunun üzerine M.M. de gözaltına alındı. M.M.'nin evinde yapılan aramada, Şen kardeşlerin evlerinden çalınan tarihi kama ile kılıç ele geçirildi.Şüpheliler, dün, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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