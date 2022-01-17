Müge Anlı'ya konu olan Şen kardeşler cinayeti çözüldü... Şen kardeşleri kim öldürdü?

Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde 8 Ekim 2020 tarihinde birlikte yaşayan Hüseyin Şen ve kardeşi Mehmet Şen, evde boğaz, parmak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı halde bulundu. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ile Antakya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında S.U. ile olay gecesi evde bulunan E.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden çelişkili beyanlarda bulunan E.C. tutuklandı, S.U. ise serbest bırakıldı. E.C.'de sonraki süreçte tahliye edildi.Her ikisi de boğazından yaralandığı için iki kardeşin sözlü ifadesi alınamadı. Kardeşlerden durumu daha iyi olan Mehmet Şen sorulan sorulara göz kırpma yoluyla cevap vermeye çalıştı.Kardeşlerden Hüseyin Şen 27 Ekim 2020'de Mehmet Şen ise 15 Aralık 2020'de hayatını kaybetti.