Müge Anlı'dan son dakika açıklaması: Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümü sonrası önemli detaylar
Ümitcan Uygun Aleyna Çakır davasına ölü bulunması ile birlikte dahil olan Gülay Uygun, Müge Anlı'nın da gündeminde yer aldı. Kendisinin töhmet altında kalması ve suçlanması üzerine açıklama yapan Müge Anlı, Gülay Uygun'un gece hayatına dahil etmek istediği kızları sıkıştırdığı, soruşturma esnasında 'Benim hakkımda iyi şeyler söyleyin' sözlerini sarf ettiğini aktardı. Aleyna Çakır davasının peşini bırakmayacaklarını söyleyen Müge Anlı, hep böyle bir tehdit ortamının olduğunu ancak suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. İşte, Ümitcan Uygun Aleyna Çakır olayı çerçevesinde ölü bulunduğu düşünülen Gülay Uygun ile ilgili Müge Anlı'nın açıklamaları
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Müge Anlı Ümitcan Uygun ve ölü bulunan annesi Gülay Uygun ile ilgili açıklamalar yaptı. Müge Anlı, Aleyna Çakır cinayetinin sır perdesini aralamaya devam edeceğini açıklayarak önemli bir vurgu yaptı. Gülay Uygun'un ölümü hakkında soruşturmanın devlet kurumları tarafından devam edeceğini ifade eden Müge Anlı, Aleyna Çakır davasının peşini bırakmayacaklarının altını çizdi.
Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından ortaya çıkan videoları nedeniyle şüpheli konumunda yer alan Ümitcan Uygun, Müge Anlı'da kızlarının ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Aleyna Çakır'ın anne babasının da şüpheli olarak değerlendirdiği isim olmuştu. Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından ortaya çıkan videolar nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun, polisin ifadesini almasının ardından serbest bırakılmıştı. Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan bir tanık, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un yurtta çocuk eğitmenliği yaptığı, 18 yaşına gelen genç kızları ise gece hayatına yönlendirdiği iddiasında bulunmuştu. Olayların odağında yer alan anne Gülay Uygun, Keçiören'de boş bir alanda başından silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. İşte, Müge Anlı Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında anne Gülay Uygun'un ölü bulunmasının ardından gündeme gelen önemli detaylar
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ATV'de yayınlanan programında konuşan Müge Anlı, Gülay Uygun'un ölümü ile ilgili şunları söyledi:
"Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.
Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı." dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.
Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben gazeteciyim. Hiç kimsenin tarafı değilim. Ne anneyi-babayı tanırım, ne Ümitcan'ı tanırım. Ne hanımefendinin adını ne fotoğrafını vermişim. Röportajları yayınlama durumum olmasına rağmen kurumları zedelemek adına yayınlamadım. Ben tarafsızım. Benim kalbime Rabbim ne verdiyse ben kalbimin doğrusunda gitmeye çalışıyorum. Allah gönlümü biliyor.
Bu yayına başladığımdan beri de hep aynı şeyi söylüyorum. Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim. Kim ne kadar tehdit ederse etsin benim için önemli olan Aleyna'nın o gece intihar etmesi ya da öldürülmüş olması Adli Tıptan gelecek rapora bağlıdır. O ayrı bir konudur. Ama onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor. Ne söylerseniz söyleyin. Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Başka Aleyna'lar ölsün istemiyorum.
Bu bir yıldırma politikası, biliyorum. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. O kadar üzüldüm ki... Keşke hanımefendi bizi arayıp 'Yüzleşebilirim o kızlarla' deseydi. Ben hanımefendiyi bilmem. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı.
3.5 aydır neredeyse tüm medya kuruluşlarında oğlu hakkında bu haberler yapıldı. Tüm bunlar yaşanırken psikolojisi gayet sağlam kalan bir hanımefendi, soruşturma başlatılınca mı intihar eder? Neden intihar etsin? Bunun için hiçbir gerekçe yok. O yüzden ben bu konunun da araştırılacağından eminim.
Aleyna intihar mı etti öldürüldü mü diye konuşurken, ikinci hanımefendi de aynı şekilde hayata gözlerini yumdu.
Bu işin peşini bırakmayacağız."
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ANKARA’da, Aleyna Çakır’ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun’un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, Çakır’a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun’un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde bir akrabasının evine gittiğini belirterek dışarı çıktı. Gülay Uygun’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun’un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun’un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun’un intihar ettiği belirlendi.
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Bir tanığın Müge Anlı canlı yayınına katılarak Gülay Uygun'un genç kızları gece hayatına teşvik ettiği iddiaları üzerine 'yurt annesi' olarak bilinen Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı.
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Aleyna Çakır’ın ölümü ile ilgili bir televizyon kanalındaki programa canlı olarak katılan kişi, anne Gülay Uygun’un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.
Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.
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Bu zamana kadar hiç konuşmadığını belirten Ümit Can Uygun, "Ben şimdiye kadar çıkıp konuşmadım. Benim annem şimdi orada yatıyor. Aleyna’da orada yatıyor. Aleyna’nın anneleri babaları cayır cayır ağlıyorlar.
Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bakın bunu kimse unutmasın. Kendi babası kızına tecavüz edipte televizyonda bağıran insanlardır. Şimdiye kadar hep sessiz kaldım.
Avukatım bana sessiz kalacağız dedi. Ama bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolayı benim annem orada yatıyor." ifadesinde bulundu.
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Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, "Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay" ifadelerini kullandı.