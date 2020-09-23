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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 11:41 | 

Aleyna Çakır olayında son dakika: Müge Anlı'da Aleyna Çakır dosyası kapandı mı? Müge Anlı'dan iddialara yanıt

Müge Anlı’nın şüpheli bir şekilde ölen Aleyna Çakır'ın dosyasını kapattığı iddia ediliyordu. 23 Eylül tarihli bölümde Müge Anlı'dan sosyal medyada dolaşan iddialara yanıt geldi. Aleyna Çakır'ın ölümünün 110. gününe değinen Anlı, Ümitcan Uygun'un ailesine de seslendi. Peki, Müge Anlı Aleyna Çakır dosyasını kapattı mı? Aleyna Çakır dosyası kapandı mı? İşte Müge Anlı'nın iddialara verdiği yanıt...

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Müge Anlı da sosyal medyadaki eleştirilere yanıt verdi. ATV'de yayınlanan programında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:

"Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum, bu programı beraber yapıyoruz. Benim yapabileceğim daha ne kaldı. Herkes geldi, bildiklerini anlattı. Soruşturmalar yürütülüyor. Aile de burada. Ben adalete güveniyorum, güvenmek zorundayım. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın. Bıraktık sanmayın, başka bir ifade geliyor, aile tekrar geliyor. Bunu savcı değerlendirir. Bunun kararını ne ben ne siz verebilirsiniz. Buraya bağlanıp konuşmaktan korkanların da bilgilerini ilettim. Ben Gülay Hanım’ın ailesine de sesleniyorum. Siz de bu işin peşini bırakmayın. İster burada ister başka yerde. Dediğim gibi ben bekliyorum. Siz benim arkamda olduğunu müddetçe ben de bu olayın arkasındayım. Aleyna olayının diğer konulardan farkı yoktu ki? İnanın bu böyle değil, ben üç dosyanın da aynı işlenmesini isterim ama bu savcının kararı. Bekleyeceğiz, beklemek zorundayız."

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ALEYNA ÇAKIR'IN AVUKATI SON DURUMU PAYLAŞTI

Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, dosyayla ilgili son durumu açıkladı. Yıldırım, “Ümitcan’ın hiç HTS kaydının gelmediğini görüyoruz, biz bu durumun benzerini Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda da yaşadık. Dosya sürüncemede kaldı. Aleyna’nın şiddet gördüğü dosya, Aleyna’nın ölümüne ilişkin dosya, ayrıca Ümitcan’ın annesinin şüpheli ölümüne ilişkin dosya birbirinden ayrı düşünülemez. Biz tutuklanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

3ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR
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ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Aleyna Çakır, geçen 3 Haziran’da Keçiören ilçesindeki evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, daha önce Çakır’a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır’ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun’u sorumlu tutarken, Uygun’un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören’de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

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Aleyna Çakırın ölümüyle ilgili soruşturmada ise savcının olay günü Ümitcan Uygun’un evde olup olmadığını tespit etmek için istediği HTS kaydı dosyaya girdi. Savcılığın, kayıtları emniyete göndererek kayıtlarla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Çakır’ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen ayrıntılı raporun ise gelmesi bekleniyor.

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