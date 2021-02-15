Müge Anlı'dan Davut Kıranlı açıklaması: Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti?

Davut Kıranlı; “Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı” ifadelerini kullanmıştı.