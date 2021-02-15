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Televizyon
Haber Giriş: 15 Şubat 2021 - 12:45 | 

Müge Anlı'dan Davut Kıranlı açıklaması: Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti?

Müge Anlı takipçileri geçtiğimiz hafta boyunca kendisinden 14 yaş küçük sevgilisine kaçan 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı ve onu bulmaya çalışan eşi Davut Kıranlı’yı konuşmuştu. Eşi Sevgi Kıranlı’yı ikna çabaları sonuçsuz kalan Davut Kıranlı’nın intihar ettiği iddia edilmişti. Müge Anlı'dan intihar haberlerine yönelik açıklama 15 Şubat tarihli bölümde geldi. Peki, Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti?

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Hafta sonu çok üzüldüğünü belirten Müge Anlı, intihar haberini şu sözlerle yalanladı: "Ordu’da şu an kızları ilgileniyor. Bizim yapmamız gereken manevi destek vermek. Saçma sapan şeyler yazmayın, tabi ki intihar etmek isteyen eder."

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Davut Kıranlı'nın 12 Şubat tarihli yayın sonrasında bir aracın önüne atlayarak intihar ettiği iddia edilmişti.

3EŞİ SEVGİLİSİYLE KAÇMIŞTI
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EŞİ SEVGİLİSİYLE KAÇMIŞTI

35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı’nın eve dönmesini isteyen ve 3 aydır eşine ulaşamayan Davut Kıranlı, Müge Anlı’ya başvurmuştu. Ordu’nun Akkuş ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı kendisinden 15 yaş küçük Muammer'e kaçtığı ortaya çıkmıştı. Eşinin ve çocuklarının kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sevgi Kıranlı, Muammer ile yaşamak istediğini dile getirmişti.

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Davut Kıranlı; “Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı” ifadelerini kullanmıştı.

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