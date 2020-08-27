Televizyon Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 10:34 | 27 Ağustos 2020 - 10:34

Son Dakika... Şiar Kılıç'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı... Gülüzar Emanet ve Hami Kıcı’ya ne oldu?

Müge Anlı’ya da konu olan Şiar Kılıç olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'nın 26 Ağustos tarihli bölümünde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, stüdyoya gelerek canlı yayında hem anne Gülüzar’ı hem de sevgilisi Hami’yi gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Olayla ilgili ilk itiraf geldi, Sami Kıcı'nın erkek kardeşi Yasin, Şiar Kılıç'ın yakılarak öldürüldüğünü açıkladı. Gülüzar Emanet ve Hami Kıcı’nın Şiar Kılıcı yakarak öldürdüğü ortaya çıktı...