Müge Anlı’daki Mehmet Ali Koran olayıyla ilgili flaş gelişme - Mehmet Ali Koran kimdir, nasıl öldü?
Müge Anlı’daki Mehmet Ali Koran olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çalıştığı tersanede bir köpek tarafından bulunan kemiklerin Mehmet Ali Koran’a ait olduğu öğrenildi. Kaybolduğu günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Koran’ın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruyor.
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Bodrum'da 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 7 ay sonra bölgede bulunan insan kafatasını inceleyen ekipleri kafa tasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit etti. Cinayetten şüphelenen polis ekipleri Koran'ın 4 yakın arkadaşını gözaltına alındı.
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MEHMET ALİ KORAN OLAYININ DETAYLARI
3 yıldır Bodrum’da yaşayan Mehmet Ali Koran, 24 Aralık 2019 tarihinde kaybolmuş, ve o tarihten beri izine rastlanmayan Mehmet Ali Koran’ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
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Bodrum'un İçmeler Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli köpek, bir kafatası bulmuştu. Bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi Ali Efe (49), durumu öğrenip, polise haber verdi.
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İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kafatasının aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olabileceği şüphesi üzerine polis, ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ayrıca ormanlık alan arandı. DNA raporu sonucunda kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı.