Müge Anlı’daki Kerem Durur cinayeti aydınlatıldı mı? Kerem Durur olayının detayları

Konuya açıklık getiren Müge Anlı, “Resime’nin Kerem Bey’den önceki eşinin kızı telefon hattımızda. Şunu anlatıyor; biz evdeydik.Çocuk 6 aylıktı, beşikte duruyordu. Evin içinde de tandır vardı. Kayınbabamda beni eşeğe göndermişti. Eve geldiğimde tandır yanıyordu, benim bebeği de içinden çıkarmışlardı.Bebek tandırın içine düşmüş.” ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili canlı yayına telefonla Resime Hanım’ın eski eşinin kızı da şu ifadeleri kullandı:“O Resime denen kadından her şey beklenir. Onun sorumsuzluğu yüzünden bunlar oldu. Neden 2 çocuğunu bırakıp gitti?Resime Hanım yalan söylüyor. Benim babam madem akıl hastasıydı neden evlendi onunla? Neden çocuk yaptı? Bebeğin tandıra atılması Resime Hanım’ın sorumsuzluğudur.” dedi.Tandır cinayetiyle ilgili konuşan Halil Durur şunları söyledi: “Ben öyle bir duyum aldım. Babama kaçmadan önce çocuğunu tandıra atıp yaktığını söyleyenler vardı. 40 yıl önce olan olay… Kocası sağken babama kaçtı bu kadın.”