Müge Anlı 4 yıldır kendisinden haber alınamayan Kerem Durur olayını gündeme getirdi. Kerem Durur'un nerede olduğu tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı Resime Dönmez hakkındaki detaylar dehşete düşürdü. Peki, Müge Anlı’daki Kerem Durur cinayeti aydınlatıldı mı? Kerem Durur olayının detayları...
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Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'un akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla araştırılıyor. Durur'un nerede olduğu tespit edilmeye çalışılırken birçok kişi birliktelik yaşadığı Resime Dönmez’i işaret
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Programın bir bölümünde Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise dehşete düşürdü. Programda, 14 çocuk babası Kerem Durur ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Durur’un evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez açıklamalarda bulundu.
‘Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?’ sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, “Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?” diye konuştu.
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"TANDIRA ATMIŞLAR... EVE GELDİĞİMDE DUMANLAR ÇIKIYORDU"
Dönmez, “6 aylık bebek ölmüş, tandıra girmiş. Ben evde değildim. Geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu. Tandıra atmışlar.” diye konuştu.
Müge Anlı’nın “6 aylık bebek tandıra nasıl gidecek?” sorusuna da yanıt veren Resime Dönmez, “Evde değildim. Beşik orada, tandır burada…Gidemez ki… 20 saat sonra geldim. Geldiğimde dumanlar çıkıyordu. Benim kayınbabamın kardeşi, yeğeni, gelini hepsi oradaydı.” dedi.6 aylık bebeği tandıra kimin attığını bilmediğini iddia eden Resime Dönmez, “Geldim, kadını saçından çektim. ‘Çocuğumu tandıra sen attın.’ dedim, o da ‘Ben atmadım.’ dedi şeklinde konuştu.
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Konuya açıklık getiren Müge Anlı, “Resime’nin Kerem Bey’den önceki eşinin kızı telefon hattımızda. Şunu anlatıyor; biz evdeydik.Çocuk 6 aylıktı, beşikte duruyordu. Evin içinde de tandır vardı. Kayınbabamda beni eşeğe göndermişti. Eve geldiğimde tandır yanıyordu, benim bebeği de içinden çıkarmışlardı.Bebek tandırın içine düşmüş.” ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili canlı yayına telefonla Resime Hanım’ın eski eşinin kızı da şu ifadeleri kullandı:“O Resime denen kadından her şey beklenir. Onun sorumsuzluğu yüzünden bunlar oldu. Neden 2 çocuğunu bırakıp gitti?Resime Hanım yalan söylüyor. Benim babam madem akıl hastasıydı neden evlendi onunla? Neden çocuk yaptı? Bebeğin tandıra atılması Resime Hanım’ın sorumsuzluğudur.” dedi.Tandır cinayetiyle ilgili konuşan Halil Durur şunları söyledi: “Ben öyle bir duyum aldım. Babama kaçmadan önce çocuğunu tandıra atıp yaktığını söyleyenler vardı. 40 yıl önce olan olay… Kocası sağken babama kaçtı bu kadın.”