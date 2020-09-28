Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz olayında son durum…
Şüpheli bir şekilde kaybolan Hasan Kiraz’ın ailesi Müge Anlı programına başvurdu. Hasan Kiraz olayında dolandırıcılık, sahtecilik ve cinayet iddiaları bulunuyor. Peki, Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? İşte Hasan Kiraz olayında son durum…
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Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Müge Anlı’nın ilk şüphelendiği durum, geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan Hasan Kiraz’ın istemsiz davranışlarda bulunması nedeniyle başına bir şey gelmiş olabileceğiydi. Ancak Hasan Kiraz’ın abisinin ifadeleri farklı iddiaları beraberinde getirdi.
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Hasan Kiraz’a trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz’e 20 bin TL verdiğini anlattı. Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Kardeşinin bilgilerini kullanarak yasa dışı banka işlemi yapan Hüseyin Kiraz’ın suç duyurusunda bulunmaması soru işaretlerine neden oldu.
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Müge Anlı ve ekibi Hasan Kiraz’ın kaybındaki kritik soruya yanıt arıyor: 231 bin lira kaybolmadan önce mi alındı?