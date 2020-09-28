Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz olayında son durum…

Hasan Kiraz’a trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz’e 20 bin TL verdiğini anlattı. Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Kardeşinin bilgilerini kullanarak yasa dışı banka işlemi yapan Hüseyin Kiraz’ın suç duyurusunda bulunmaması soru işaretlerine neden oldu.