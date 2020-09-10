Müge Anlı'da Aleyna Çakır olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri / Ümitcan Uygun ile ilgili akıl almaz iddialar

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, asıl ismi Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili dosyayı programına taşımıştı. Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.



Müge Anlı Aleyna Çakır’ın ölmeden iki ay önce erkek arkadaşı tarafından dövülüp internette canlı yayın yapıldığının polis tarafından tespit edilmesiyle soruşturmanın yeniden başlatıldığı açıkladı. Sema’nın tırnaklarında erkeğe ait olduğu belirlenen DNA bulunduğu söylendi. İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı. Gece 23.000 civarı sokakta bir araba durduğunu aracın içinden Aleyna ve sevgilisinin indiğini Aleyna’nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu söyledi. Sevgilisinin Aleyna’nın ağzını kapatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.



