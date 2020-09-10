Müge Anlı'da Aleyna Çakır olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri / Ümitcan Uygun ile ilgili akıl almaz iddialar
Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İntiharı şüpheli bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun ile ilgili akıl almaz iddialar programa damga vurdu. Programa bağlanan pek çok kişi Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığını ve öldürmekle tehdit ettiğini dile getirdi. İşte Müge Anlı'da Aleyna Çakır olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
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Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, asıl ismi Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili dosyayı programına taşımıştı. Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.
Müge Anlı Aleyna Çakır’ın ölmeden iki ay önce erkek arkadaşı tarafından dövülüp internette canlı yayın yapıldığının polis tarafından tespit edilmesiyle soruşturmanın yeniden başlatıldığı açıkladı. Sema’nın tırnaklarında erkeğe ait olduğu belirlenen DNA bulunduğu söylendi. İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı. Gece 23.000 civarı sokakta bir araba durduğunu aracın içinden Aleyna ve sevgilisinin indiğini Aleyna’nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu söyledi. Sevgilisinin Aleyna’nın ağzını kapatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.
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MÜGE ANLI'DA YAŞANAN SON GELİŞMELER
Fadime Hanım (Aleyna’nın temizlikçisi) ve Selin Aksoy (Aleyna’nın arkadaşı) yayına konuk oldular. Müge Anlı Aleyna’nın ölümle ve dayak ile ilgili ayrı dosyaların olduğu ailenin avukatının dilekçe verdiği ve dosyaların birleştirmesi ve Ümit Can’ın tutuklanmasını talep ettiklerini açıkladı. Müge Anlı sosyal medyanın ayağa kalktığımı Ümit Can’ın tutuklanması yönünde baskılar olduğunu ve bunu desteklediğini ifade etti. İddiaların odağında isim Ümitcan yayına bağlanarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Müge Anlı tüm partiden milletvekillerinin birçok kişinin destek mesajları attığını Aleyna Çakır’ın olayını bizzat inceleyeceklerini bildirdi. Yayına bağlanan birçok gördüğü tanığı Ümitcan Uygun’un Aleyna Çakır’ı öldürdüğü itirafında bulunduğunu söyledi.
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ALEYNA ÇAKIR OLAYININ DETAYLARI
Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen, 3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltasıya kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.
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ADLİ TIP RAPORU
Ümitcan Uygun “Son görüştüğümüz gece ben içeri girmedim. Kapıdan vedalaşıp ayrıldım” dese de Adli Tıp raporuna göre Sema Esen, ölmeden önce bir erkekle cinsel ilişkide bulundu. Rapora göre genç kadının tırnaklarında deri örnekleri de bulundu. Ancak Sema Esen’in kendi rızasıyla cinsel ilişkiye mi girdiği, yoksa tecavüze mi uğradığı belirlenemediğinden İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda inceleme yapılmasına karar verildi.