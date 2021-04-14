Müge Anlı yıllar sonra Instagram’da - Canlı yayında açıkladı
Sosyal medyaya yıllarca mesafeli duran Müge Anlı Instagram hesabı açtığını duyurdu. "Müge Anlı Official" adıyla açılan hesap kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edildi. Canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı hesap açma nedenini "takip edenleri bende takip edip beğenmek istiyorum” sözleriyle açıkladı. Müge Anlı Official hesabında programda yaşanan olaylara da yer veriliyor.
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Müge Anlı sosyal medyada hesap açtı. Her fırsatta sosyal medyaya sıcak bakmadığını söyleyen Müge Anlı Instagramda hesap açarak herkesi şaşırttı. 14 Nisan tarihli canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, henüz yeni olduğunu kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
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Müge Anlı'nın hesap açtığını yakın arkadaşı Zahide Yetiş de kendi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yetiş "Nihayet Can Arkadaşım İnstagramda @mugeanliofficial Tek ve Gerçek Sayfasıdıır... Takip Edin " paylaşımı ile olayın duyurdu.
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Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.
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Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu. 1999'da evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.